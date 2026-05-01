Rotenhof und der OSV wollen Klassenerhalt perfekt machen

Gibt es wieder etwas zu jubeln für den TUS Rotenhof? – Foto: Olaf Wegerich

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen empfängt der TUS Rotenhof am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Flens-Oberliga an der Fockbeker Chaussee den Tabellennachbarn Oldenburger SV. Beide Mannschaften konnten in den letzten Wochen entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, sind aber noch nicht endgültig gesichert. Der TUS Rotenhof hat dabei den Vorteil, alle drei noch verbleibenden Punktspiele – danach geht es noch gegen Inter Türkspor Kiel und Holstein Kiel II – vor eigenem Publikum bestreiten zu dürfen, ehe dann zum Saisonfinale am 25. Mai noch das Finale im Kreispokal beim Eckernförder SV ansteht.

Trainer Henning Knuth vom TUS Rotenhof sagte zum Spiel: „Das Saisonziel Klassenerhalt ist allen bekannt. Damit wir das erreichen, brauchen wir in erster Linie inhaltliche Lösungen für das Spiel. Oldenburg hat eine starke Mannschaft mit zwei bis drei erfahrenen und abgezockten Spielern. Darauf sind wir vorbereitet und freuen uns auf ein intensives Flutlichtspiel.“

Personell werden Dennis Bienwald (Urlaub), Hannes Kaak (privat), Jan Pioch, Lennard Hansen und Nick-Ole Lehmann (alle verletzt) ausfallen. Zudem sind weitere Spieler angeschlagen.

Stahl ist optimistisch

Der Oldenburger SV konnte in den letzten beiden Heimspielen vier wichtige Punkte einfahren. Vor allem das 4:4 nach 1:4-Rückstand gegen den starken Aufsteiger Phönix Lübeck II nötigt Respekt ab. Nur vier Tage später konnte am Schauenburger Platz der TSV Nordmark Satrup mit 4:2 besiegt werden. Deshalb geht Trainer Florian Stahl auch optimistisch in die letzten drei Saisonspiele.

„Rein rechnerisch müssen wir noch etwas holen. Ich glaube, bei Eutin 08 ist noch einiges möglich. Ich denke, wenn wir am Freitag einen Punkt holen sollten, sind wir aber durch.“

Stahl freut sich auf Champions-League-Feeling

Auch die Personallage bei den Ostholsteinern ist ausgesprochen positiv, dazu kommt die Vorfreude über die späte Anstoßzeit.