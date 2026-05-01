Rotenhof und der OSV wollen Klassenerhalt perfekt machen

Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen empfängt der TUS Rotenhof am Freitagabend um 20.30 Uhr in der Flens-Oberliga an der Fockbeker Chaussee den Tabellennachbarn Oldenburger SV. Beide Mannschaften konnten in den letzten Wochen entscheidende Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln, sind aber noch nicht endgültig gesichert. Der TUS Rotenhof hat dabei den Vorteil, alle drei noch verbleibenden Punktspiele – danach geht es noch gegen Inter Türkspor Kiel und Holstein Kiel II – vor eigenem Publikum bestreiten zu dürfen, ehe dann zum Saisonfinale am 25. Mai noch das Finale im Kreispokal beim Eckernförder SV ansteht.
Trainer Henning Knuth vom TUS Rotenhof sagte zum Spiel:
„Das Saisonziel Klassenerhalt ist allen bekannt. Damit wir das erreichen, brauchen wir in erster Linie inhaltliche Lösungen für das Spiel. Oldenburg hat eine starke Mannschaft mit zwei bis drei erfahrenen und abgezockten Spielern. Darauf sind wir vorbereitet und freuen uns auf ein intensives Flutlichtspiel.“
Personell werden Dennis Bienwald (Urlaub), Hannes Kaak (privat), Jan Pioch, Lennard Hansen und Nick-Ole Lehmann (alle verletzt) ausfallen. Zudem sind weitere Spieler angeschlagen.
Der Oldenburger SV konnte in den letzten beiden Heimspielen vier wichtige Punkte einfahren. Vor allem das 4:4 nach 1:4-Rückstand gegen den starken Aufsteiger Phönix Lübeck II nötigt Respekt ab. Nur vier Tage später konnte am Schauenburger Platz der TSV Nordmark Satrup mit 4:2 besiegt werden. Deshalb geht Trainer Florian Stahl auch optimistisch in die letzten drei Saisonspiele.
„Rein rechnerisch müssen wir noch etwas holen. Ich glaube, bei Eutin 08 ist noch einiges möglich. Ich denke, wenn wir am Freitag einen Punkt holen sollten, sind wir aber durch.“
Auch die Personallage bei den Ostholsteinern ist ausgesprochen positiv, dazu kommt die Vorfreude über die späte Anstoßzeit.
„Wir haben alle Mann an Bord, lediglich bei zwei Spielern gibt es noch Fragezeichen. Wir kommen mit einem Bus, und viele Oldenburger Fans wollen uns begleiten. Abends unter Flutlicht zu spielen, das hat schon etwas. Da kommt bei mir richtig ein bisschen Champions-League-Feeling auf.“
Dennoch erwartet der ehrgeizige OSV-Coach keine leichte Aufgabe: „Rotenhof hat einen sehr jungen Trainer. Sie haben immer sehr auf sich geachtet, und es gab auch nie irgendwelche Nebengeräusche. In den letzten Wochen haben sie gut Punkte geholt und wollen ähnlich wie wir den Sack jetzt zumachen. Uns erwartet ein Gegner, der immer sehr kompakt steht und auf Fehler wartet, um dann mit Mats Henke über das Umschaltspiel zu kommen. Wir werden sicherlich sehr viel Ballbesitz haben müssen aber klar verteidigen, brauchen die richtige Passschärfe und müssen dann die Tore machen.“