Rotenhof setzt auf Eigengewächs: Jonte Lahrs im Oberligakader 26/27

Jonte Lahrs (mitte) mit Trainer Henning Knuth und Co-Trainer Maximilian Petersen (re.). – Foto: TuS Rotenhof

Beim TuS Rotenhof setzt man konsequent auf Kontinuität und die Förderung eigener Talente. Mit Jonte Lahrs steht nun der nächste Akteur fest, der ab der kommenden Saison 2026/27 fest zum Oberligakader des Rendsburger Vorstadtklubs gehören wird. Der 20-Jährige rückt aus der zweiten Herrenmannschaft in die Ligamannschaft auf und geht damit den nächsten logischen Schritt bei seinem Heimatverein.

Obwohl Jonte Lahrs erst am Anfang seiner Herrenkarriere steht, ist er beim TuS bereits eine Institution. Seit 2010 trägt er das Trikot des Vereins und hat seither fast jede Station durchlaufen: vom Jugendspieler über den Jugendtrainer bis hin zum Leistungsträger im Herrenbereich. In den vergangenen Monaten war er bereits regelmäßig Teil des Trainingsbetriebs der Ligamannschaft und konnte bei Kurzeinsätzen nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Besonders in Erinnerung blieb sein Joker-Tor vor wenigen Wochen, als er nach seiner Einwechslung gegen den Heider SV den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielte.

„In diversen Einsätzen während der laufenden Saison hat er gezeigt, dass er bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Zudem gewinnen wir menschlich einen absolut bodenständigen Spieler dazu.“

Beeindruckende Entwicklung im zentralen Mittelfeld

In der zweiten Mannschaft bekleidete Lahrs zumeist die Position im zentralen Mittelfeld, bewies in der Oberliga-Elf aber bereits seine Polyvalenz. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive war er variabel einsetzbar – eine Eigenschaft, die Cheftrainer Henning Knuth besonders schätzt.

„Die Entwicklung von Jonte in den letzten Monaten ist beeindruckend und deswegen ist es nur logisch, dass er zu uns kommt“, erklärt Knuth. „Jonte zeichnet sich durch seine Zweikampfstärke und Spielintelligenz aus. Er spielt, seitdem er laufen kann, beim TuS und will immer neue Dinge dazulernen.“

Messen mit den besten Spielern des Landes

Für Lahrs selbst geht mit dem festen Sprung in den Oberligakader ein persönlicher Traum in Erfüllung. Er schätzt vor allem das familiäre Umfeld und den Teamgeist am Rotenhof, der den Verein für ihn so besonders macht. Das Ziel für seine erste vollständige Oberliga-Saison hat der Youngster bereits klar definiert: Er möchte sich schnellstmöglich an das höhere Tempo und die körperlichen Anforderungen der Spielklasse anpassen.

Lahrs blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung:

„Für mich war es immer ein Ziel, bei meinem Kindheitsverein auf hohem Niveau zu spielen und zu trainieren. Ich freue mich darauf, mich stetig zu verbessern und mich mit den besten Spielern des Landes zu messen.“

Mit der Beförderung von Jonte Lahrs unterstreicht der TuS Rotenhof einmal mehr seine Philosophie, die sportliche Zukunft auf einem Fundament aus bodenständigen Spielern aus den eigenen Reihen aufzubauen.