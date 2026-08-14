Rotenhof – PSV Neumünster: "Wir wollen den Schub konservieren"

Haben Mats Henke und der TUS Rotenhof am Samstag wieder Grund zum jubeln? – Foto: Olaf Wegerich

Am 4. Spieltag der Flens-Oberliga kommt es am Samstag um 14:00 Uhr an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg zum Duell zwischen dem TuS Rotenhof und dem PSV Neumünster. Beide Mannschaften können aktuell vier Punkte aufweisen. Die Rotenhöfer haben im dritten Jahr ihrer Oberligazugehörigkeit einen passablen Start hingelegt. Zuletzt konnte aber ein Zwei-Tore-Vorsprung beim Oldenburger SV nicht über die Ziellinie gebracht werden, sodass man sich mit einem Punkt begnügen musste.

Um die schwarze Serie gegen die Schwalestädter endlich zu beenden, brauchen die Gastgeber einen perfekten Tag. Das weiß auch Trainer Henning Knuth. Gegenüber YouKick äußerte der TuS-Coach: „Wir wollen gegen den PSV endlich etwas Zählbares mitnehmen. Dafür müssen am Samstag allerdings verschiedene Parameter zusammenpassen. In erster Linie benötigen wir im Vergleich zum Landespokalspiel mehr Aktivität und eine höhere Handlungsschnelligkeit im Auffassen der Situationen. Wann bleibe ich am Ball, wann schalten wir schnell um, wann muss ich klar und einfach bleiben? Diese Dinge trainieren wir, wollen vor eigenem Publikum gute Entscheidungen treffen und das Spiel gewinnen.“

Groß war die Erleichterung beim PSV Neumünster, als am letzten Freitagabend beim 3:2-Erfolg gegen TSB Flensburg durch zwei ganz späte Treffer von Torjäger Timo Barendt endlich der erste Sieg in der Punktspielrunde gefeiert werden durfte.

Nun wollen die Ordnungshüter gegen ihren Lieblingsgegner nachlegen. Dazu sagte Dennis Buthmann aus dem Trainerteam des PSV Neumünster gegenüber YouKick: „Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind, und wollen natürlich diesen emotionalen Schub mit dem späten Sieg gegen TSB konservieren. Die Personalsituation ist mehr oder weniger unverändert. Grady Zinkondo ist nach Sperre zurück. Marvin Ehlert trainiert und ist dann hoffentlich fit.“

Weiter verzichten muss der PSV auf Jesper Tiedemann und Fyn Claasen.

Normale Trainingswoche als Vorteil

Da unter der Woche für den PSV kein Pokalspiel angesetzt war, konnten auch endlich wieder die üblichen Trainingseinheiten stattfinden. Entsprechend zufrieden war Buthmann: „Die Vorbereitung lief sehr ordentlich. Es war ja für uns nach langer Zeit eine normale Woche ohne weiteres Spiel, sodass wir mehr trainieren konnten als zuletzt.“

Doch in der nächsten Woche wird es wieder ernst für den PSV: Am 19. August kommt es im Kreispokal zum Stadtderby gegen Rasensport. Wieder wird das Spiel an der Stettiner Straße ausgetragen.