Christoph Böckelmann (Reinfeld) und Felix Knuth (in blau, Rotenhof) im Kopfballduell. – Foto: Olaf Wegerich

Rotenhof nimmt 3:1 aus Reinfeld mit Mats Henke und Doppeltorschütze Felix Struck erfolgreich Verlinkte Inhalte OL Schleswig-Holstein Rotenhof Reinfeld

Der TuS Rotenhof feiert einen wichtigen Auswärtserfolg in der Flens-Oberliga. Beim Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld konnte die Mannschaft von Trainer Henning Knuth dank einer konzentrierten Leistung mit einem verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg drei wichtige Auswärtspunkte einfahren. Durch den zweiten Saisonerfolg macht der TuS einen Sprung auf den 9. Platz und hat den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen bereits auf vier Zähler ausgebaut. Preußen Reinfeld ziert nach der vierten Heimniederlage weiter abgeschlagen das Tabellenende.

Die Gastgeber erwischten zunächst den deutlich besseren Start in das richtungsweisende Spiel und hatten durch Lennox Beck (4.), der freistehend über das Tor schoss, und nur fünf Minuten später durch Marvin Mijic (11.), der mit seinem Schuss den Außenpfosten touchierte, zwei große Möglichkeiten, um in Führung zu gehen.

Nick Ole Lehmann (Rotenhof) vor Timon Henk (li.) und Franz Schlatow (Reinfeld). – Foto: Olaf Wegerich

Mats Henke trifft aus dem Gewühl zur Führung Danach kamen die Gäste, die durch den Urlaubsverkehr eine beschwerliche Anreise hatten, immer besser in das Spiel, und nach einem Freistoß von Christian Schrum aus dem Halbfeld traf Mats Henke (31.) aus dem Gewühl heraus zum Führungstreffer für die Gäste. Felix Kaben scheitert an Quincke Reinfeld wusste im ersten Durchgang durchaus zu gefallen und konnte auch ein optisches Übergewicht für sich verbuchen, doch was fehlte, war die Zielstrebigkeit im Abschluss. So auch kurz vor der Pause, als Felix Kaben (40.) aus gut acht Metern am stark reagierenden Tobias Quincke im Tor der Gäste scheiterte. Felix Struck trifft eiskalt zum zweiten Treffer Die Mannschaft von Trainer Pascal Lorenz kommt zwar noch einmal voller Tatendrang aus der Kabine, doch dann unterläuft ihnen kurz nach dem Seitenwechsel durch Leon Nagorny ein folgenschwerer Fehler im Spielaufbau. Dann geht es bei den Gästen sehr schnell. Felix Struck (52.), in der letzten Saison noch in der Landesliga für den Osterrönfelder TSV aktiv, wird von Florian Kuklinski schön in Szene gesetzt und sprintet energisch auf Torhüter Daniel Marco zu und vollstreckt dann eiskalt zum zweiten Treffer für die Gäste.

Felix Struck (Rotenhof) gegen Tim Henk (Reinfeld). – Foto: Olaf Wegerich

Marvin Mijic mit Anschlusstreffer für Reinfeld Die Gastgeber werfen noch einmal alles nach vorne und werden belohnt. Eine scharfe Hereingabe von Franz Schlatow verwandelt der einlaufende Marvin Mijic (69.) zum 1:2-Anschlusstreffer. Kopfball von Ben Böbs auf der Torlinie geklärt Die Mannschaft von Pascal Lorenz macht zwar weiterhin viel Druck, doch die kompakte Abwehrreihe der Gäste erledigt ihren Part sehr souverän und kommt meist nur nach Standardsituationen in Bedrängnis. Nach einem Eckball brennt es noch einmal lichterloh, doch der Kopfball von Ben Böbs kann auf der Torlinie geklärt werden. Konter von Struck bringt die Entscheidung Ein Konter von Felix Struck (88.) über die linke Seite, der den Ball überlegt ins lange Eck zirkelt, sorgt für den 3:1-Endstand. Nach dem dritten Treffer ist der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Mika Flindt, der zweimal erfolgreich geblockt werden kann, und Felix Struck mit einem Flachschuss, der knapp neben das Tor geht, vergeben weitere gute Möglichkeiten, den Vorsprung in die Höhe zu schrauben. Am Ende siegte mit dem TuS Rotenhof die deutlich abgeklärtere und reifere Mannschaft, ohne dabei groß zu glänzen.

Fußballballett mit Mika Flindt (Rotenhof) und Emilio Krück (Reinfeld). – Foto: Olaf Wegerich