Rotenhof mit 6:1-Erfolg gegen Rantrum

Für den TUS Rotenhof und Trainer Henning Knuth läuft es in der Vorbereitung bisher sehr erfolgreich. – Foto: Olaf Wegerich

Nach dem 6:1-Erfolg gegen den RS Kiel gelang den Rotenhöfern auch im zweiten Vorbereitungsspiel ein souveräner 6:1-Sieg gegen einen Landesligisten. Vor 80 Zuschauenden bewiesen die Spieler von der Fockbeker Chaussee erneut, dass sie zurecht eine Klasse höher auf Punktejagd gehen werden.

Die ersten Minuten gehörten jedoch den Gästen aus Rantrum. Die Innenverteidigung der Gastgeber schien noch nicht wach zu sein, als sich Kevin Henke im Eins-gegen-eins am gegnerischen Sechzehner durchsetzte und mit einem satten Flachschuss den viel umjubelten Führungstreffer erzielte. Die Gastgeber wirkten anfangs nicht auf Betriebstemperatur und verzettelten sich häufig in unnötigen Zweikämpfen.

Nach einem überragenden flachen Diagonalpass über 50 Meter erlief sich erneut Kevin Henke den Ball und flankte flach auf den ersten Pfosten. Brian Kliese rückte am schnellsten nach, verzog jedoch aus acht Metern.

Der Oberligist übernimmt das Kommando

Mit zunehmender Spieldauer übernahm der Oberligist das Kommando. Der quirlige Cedrick Nielsen sowie die im Zentrum auffälligen Felix Knuth und Till Berg trieben die Rotenhöfer immer wieder nach vorne. Es ergaben sich zwangsläufig Chancen durch Moritz Gersteuer (zweimal), Felix Knuth nach einer Ecke und Cedrick Nielsen per Schuss aus 14 Metern, vorbereitet von Innenverteidiger Dennis Bienwald, der mehrfach durch gut antizipierte Ballgewinne im Zentrum glänzte.

In der 20. Minute fiel der längst fällige Ausgleich: Felix Knuth lupfte den Ball in den Strafraum und Moritz Gersteuer bugsierte ihn über den herauslaufenden Torwart ins Netz. Rotenhof blieb am Drücker, doch fehlende Präzision beim letzten Pass oder falsche Laufwege verhinderten zunächst die Führung. Mats Henke und Justin Braun zeigten auf der rechten Außenbahn, wie es besser ging: Ein tiefer Ball auf Braun, der diesen sofort punktgenau an den ersten Pfosten flankte, erreichte Cedric Nielsen, der die Führung nur knapp verpasste.

In der 38. Minute lupfte abermals Felix Knuth den Ball in die gefährliche Zone. Mit etwas Glück landete das Spielgerät nach einer Ping-Pong-Situation bei Cedrick Nielsen, der schließlich im Eins-gegen-eins gegen den Torwart zur Führung einschob.

Souveräner Auftritt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel behielt der Oberligist die Oberhand und schraubte das Ergebnis durch vier weitere Treffer in die Höhe. Mats Henke per Freistoß (54.), der eingewechselte Thies Bütow mit einem Doppelpack (69./80.) sowie Felix Struck mit einem Abstauber nach einer Ecke (88.) machten das halbe Dutzend voll. Die Rantrumer kamen nur noch einmal gefährlich vor das Tor der Rotenhöfer, verstolperten jedoch die Chance zum 2:4.

Fazit und Ausblick

Der ehrgeizige Rantrumer Trainer Erik Lanken freute sich zwar über den Vergleich mit einem Oberligisten, zeigte sich jedoch unzufrieden mit der Arbeit gegen den Ball. Besonders bei den ersten beiden Gegentoren vermisste er die typische Zweikampfstärke.

Für den TuS Rotenhof warten nun andere Kaliber: Bereits am Dienstag empfängt man den Regionalligisten Weiche 08 Flensburg. Am Freitag folgt der Test gegen den Hamburger Oberligisten USC Paloma. Anschließend wartet am 15. Juli das Achtelfinale im Landespokal auswärts beim PSV Neumünster. Trainer Henning Knuth zeigte sich erfreut darüber, wie gut sich die jungen Neuzugänge präsentieren. Nun liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung: Wenn die Spieler erkennen, dass offensive Tiefenläufe sowie eine konzentrierte Defensivarbeit – besonders bei Standards und nach Ballverlusten – unerlässlich sind, kann der nächste Entwicklungsschritt gelingen.

TuS Rotenhof: Sörensen (Krause 46.) – Braun (Ohm 46.), Pannek (Billerbeck 46.), Bienwald (L. Traulsen 46.), Krämer – Henke, Berg (Lahrs 46.), Knuth, Nielsen (Struck 46.), Grothkopp – Gersteuer (Bütow 46.).

Trainer: Henning Knuth.

TSV Rantrum: Hansen – Dircks (Heißenberg 60.), Matthiesen, Harring, Petersen (Bauer 60.) – Guth, Kliese, Clausen, Thede (Samow 46.) – Krause (Christiansen 65.), Henke (Hermerding 46.).

Trainer: Erik von Lanken.

Schiedsrichter: Jannes Flaszynski (SV Holtsee).

Assistenten: Lea Sophie Wolter und Sönke Rebehn.

Tore: 0:1 Kevin Henke (6.), 1:1 Moritz Gersteuer (18.), 2:1 Cedric Nielsen (36.), 3:1 Mats Henke (55.), 4:1 Thies Flemming Bütow (69.), 5:1 Thies Flemming Bütow (81.), 6:1 Felix Peter Struck (90.).