Rotenhof gegen Eutin verlegt aufgrund eines Trauerfalls Spieler stirbt nach Zusammenbruch beim Training von Ismail Yesilyurt · Heute, 19:09 Uhr · 0 Leser

n tragischer Vorfall überschattet den TuS Rotenhof und sorgt in der Fußballgemeinschaft in Schleswig-Holstein für große Bestürzung. Am Donnerstagabend ist ein Spieler der zweiten Herrenmannschaft während des Trainings der ersten und zweiten Mannschaft auf der vereinseigenen Sportanlage plötzlich zusammengebrochen.

Anwesende Mitspieler reagierten sofort und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Kurz darauf übernahmen alarmierte Rettungskräfte die Wiederbelebungsversuche. Trotz aller Bemühungen verstarb der Spieler später im Krankenhaus. Der Zusammenbruch ereignete sich während des laufenden Trainingsbetriebs, sodass mehrere Spieler die Situation aus nächster Nähe miterlebten. Im Verein herrscht seitdem tiefe Betroffenheit.