Rotenhof gegen Eutin verlegt aufgrund eines Trauerfalls

n tragischer Vorfall überschattet den TuS Rotenhof und sorgt in der Fußballgemeinschaft in Schleswig-Holstein für große Bestürzung. Am Donnerstagabend ist ein Spieler der zweiten Herrenmannschaft während des Trainings der ersten und zweiten Mannschaft auf der vereinseigenen Sportanlage plötzlich zusammengebrochen.
Anwesende Mitspieler reagierten sofort und leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Kurz darauf übernahmen alarmierte Rettungskräfte die Wiederbelebungsversuche. Trotz aller Bemühungen verstarb der Spieler später im Krankenhaus.
Der Zusammenbruch ereignete sich während des laufenden Trainingsbetriebs, sodass mehrere Spieler die Situation aus nächster Nähe miterlebten. Im Verein herrscht seitdem tiefe Betroffenheit.
Als Zeichen der Trauer und aus Respekt vor dem verstorbenen Spieler sowie dessen Familie hat der TuS Rotenhof das ursprünglich für Samstag angesetzte Oberligaspiel gegen Eutin 08 abgesagt.
Unser herzliches Beileid zu eurem schweren Verlust. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden. In dieser schweren Zeit wünschen wir der Familie viel Kraft