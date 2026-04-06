Rotenhof beim 0:3 gegen Eichede unter Wert geschlagen

Trotz der zahlreichen Ausfälle begannen die Gastgeber sehr mutig, und bereits nach vier Minuten war Gästetorhüter Barkmann nach einer Flanke von Nielsen bei einem Kopfball von Struck zum ersten Mal gefordert.

Eichede hatte zwar viel Ballbesitz, trat zunächst jedoch nur mit zwei Distanzschüssen in Erscheinung. Dennoch schafften es die Gastgeber, bei ihren schnell vorgetragenen Angriffen immer wieder für Torgefahr zu sorgen. Nach einem Einwurf von Schrum verlängerte Felix Knuth den Ball mit dem Kopf auf Gersteuer (9.), doch auch dessen Abschluss konnte Barkmann halten. Nur drei Minuten später war Barkmann bei einem Freistoß von Henke (12.) erneut auf der Hut.

Felix Knuth mit Doppelchance

Während die Gäste es bis dahin kaum einmal schafften, gefährlich zu werden, wirkten die Hausherren deutlich entschlossener und hatten nach einem Fernschuss von Felix Knuth (24.), den Barkmann nach vorne abprallen ließ, und Knuth dann im Nachsetzen knapp über das Tor setzte, ihre bis dahin größte Möglichkeit, in Führung zu gehen. Nur drei Minuten später vergab Struck in aussichtsreicher Position.

Eichede mit Druckphase

In den letzten 15 Minuten vor der Pause agierten die Stormarner in einem guten und sehr intensiven Oberligaspiel dann deutlich druckvoller und kamen auch zu zwei weiteren guten Abschlüssen, die von Sörensen im Tor der Gastgeber entschärft werden konnten.

Braun mit Riesenmöglichkeit

Kurz vor der Pause dann die zweite Riesengelegenheit für den TUS, als der aufgerückte Außenverteidiger Braun (36.), der ein „Superspiel“ machte, wie sein Trainer hervorhob, zunächst an Barkmann scheiterte und beim Nachschuss den Eicheder Torhüter im Gesicht traf. Damit war auch diese Gelegenheit, gegen das Topteam aus Stormarn in Führung zu gehen, vergeben.