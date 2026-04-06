Rotenhof beim 0:3 gegen Eichede unter Wert geschlagen

Für den TUS Rotenhof wird die Situation im Tabellenkeller der Flens-Oberliga immer bedrohlicher. In einem Nachholspiel vom 19. Spieltag musste die Mannschaft von Trainer Henning Knuth am Ostermontag trotz einer starken ersten Hälfte am Ende eine deutliche 0:3 (0:0) Heimniederlage gegen das Spitzenteam vom SV Eichede hinnehmen. Damit bleiben die Stormarner zwar weiterhin Vierter, haben aber mit dem FC Kilia Kiel nach Punkten gleichgezogen. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski noch zwei Nachholspiele auszutragen. Die Vizemeisterschaft scheint möglich. Den TUS Rotenhof auf dem 13. Platz trennt weiterhin nur ein Zähler vom ersten Abstiegsplatz, den derzeit Inter Türkspor Kiel bekleidet.
Trotz der zahlreichen Ausfälle begannen die Gastgeber sehr mutig, und bereits nach vier Minuten war Gästetorhüter Barkmann nach einer Flanke von Nielsen bei einem Kopfball von Struck zum ersten Mal gefordert.
Eichede hatte zwar viel Ballbesitz, trat zunächst jedoch nur mit zwei Distanzschüssen in Erscheinung. Dennoch schafften es die Gastgeber, bei ihren schnell vorgetragenen Angriffen immer wieder für Torgefahr zu sorgen. Nach einem Einwurf von Schrum verlängerte Felix Knuth den Ball mit dem Kopf auf Gersteuer (9.), doch auch dessen Abschluss konnte Barkmann halten. Nur drei Minuten später war Barkmann bei einem Freistoß von Henke (12.) erneut auf der Hut.
Während die Gäste es bis dahin kaum einmal schafften, gefährlich zu werden, wirkten die Hausherren deutlich entschlossener und hatten nach einem Fernschuss von Felix Knuth (24.), den Barkmann nach vorne abprallen ließ, und Knuth dann im Nachsetzen knapp über das Tor setzte, ihre bis dahin größte Möglichkeit, in Führung zu gehen. Nur drei Minuten später vergab Struck in aussichtsreicher Position.
In den letzten 15 Minuten vor der Pause agierten die Stormarner in einem guten und sehr intensiven Oberligaspiel dann deutlich druckvoller und kamen auch zu zwei weiteren guten Abschlüssen, die von Sörensen im Tor der Gastgeber entschärft werden konnten.
Kurz vor der Pause dann die zweite Riesengelegenheit für den TUS, als der aufgerückte Außenverteidiger Braun (36.), der ein „Superspiel“ machte, wie sein Trainer hervorhob, zunächst an Barkmann scheiterte und beim Nachschuss den Eicheder Torhüter im Gesicht traf. Damit war auch diese Gelegenheit, gegen das Topteam aus Stormarn in Führung zu gehen, vergeben.
Nach der Halbzeitpause bekamen die Gäste zunehmend mehr Kontrolle über das Spiel, während der TUS nur noch äußerst selten zu Entlastungsangriffen kam. Lediglich ein Kopfball von Felix Knuth, der an Barkmann scheiterte, sorgte noch einmal für Torgefahr.
Dann fiel auf ziemlich bittere Art und Weise der Führungstreffer für die Gäste. Zunächst hatte Sörensen im Tor der Gastgeber mit einer Monsterparade ein fast sicheres Gegentor verhindert und den Ball zur Seite gelenkt. Bei der anschließenden Ecke von Mika Meyer (64.), dem Standardspezialisten der Gäste, wurde der bis dahin fehlerfreie Sörensen dann zum tragischen Helden, als sich der Ball über ihn in das Tor senkte.
Spätestens nach dem Rückstand dominierten die Gäste klar das Geschehen auf dem Platz. „Da war das Spiel gebrochen und wir nicht mehr so griffig. Das war der Knackpunkt“, räumte auch TUS-Coach Henning Knuth ein.
Auch der zweite Gästetreffer durch Evgenij Bieche (78.) entstand maximal unglücklich, weil die Gastgeber im Abwehrverhalten zu zögerlich agierten. „Wir bekommen die Situation nicht geklärt, weil wir es spielerisch lösen wollen“, stellte der TUS-Coach fest. Der dritte Treffer der Gäste nach schöner Kombination von Bieche über Meyer, die dann Wollesen (83.) zum 0:3-Endstand nutzt, war hingegen „bockstark“, wie auch Knuth neidlos anerkennt.
Bei den Gästen kamen mit Alik Himmelspach, Andreas Haisch und Lennard Maschmann drei Spieler aus der eigenen U19 zu ihrem Einsatz in der Oberliga.
Stimmen zum Spiel
Trainer Henning Knuth (TUS Rotenhof): „Wir arbeiten echt hart und belohnen uns nicht für unseren Aufwand. Die erste halbe Stunde haben wir sehr gut mitgehalten und hatten viele Umschaltsituationen. Wir überstehen auch die Druckphase von Eichede in der ersten Halbzeit unbeschadet. Wir verlieren das Spiel, weil wir unsere Torchancen nicht genutzt haben. Geht der Ball mal über die Linie, gibt das auch mehr Selbstsicherheit. Wir hatten jetzt mit Todesfelde und Eichede zwei große Kaliber. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch gegen solche Mannschaften etwas zu holen ist. Die Chancen dazu waren auch heute da.“Jan-Hendrik Schmidt (Sportlicher Leiter SV Eichede)
TUS Rotenhof: Sörensen – Sierks, Pioch, Lehmann, Braun – Nielsen, Felix Knuth, Schrum (85. Lewin Traulsen), Henke – Gersteuer (72. Kenneth Traulsen), Struck.
Trainer: Henning Knuth.
SV Eichede: Barkmann - Ljuljic (87. Berger), Nishori, Shkuropatov, Irmler - S. Meyer, Tonder - Ikeda (76. Maschmann), Bieche (87. Haisch), M. Meyer - Wollesen (87. Himmelspach).
Trainer: Paul Kujawski.
Schiedsrichter: Tom Pasewald (TSV Flintbek).
Assistenten: Florian Lisiak und Jan Mika Kröhnert.
Zuschauer: 282 auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee in Rendsburg.
Tore: 0:1 Mika Meyer (64.), 0:2 Evgenij Bieche (78.), 0:3 Jens Wollesen (83.).