Rotenburger SV: Urgestein Kirschke wird sportlicher Leiter

Der Rotenburger SV präsentierte am gestrigen Dienstag einen neuen sportlichen Leiter. Tobias Kirschke, der viele Jahre für die erste Mannschaft auflief und dem Klub immer verbunden blieb, folgt auf den bereits im Sommer nach Verden gewechselten Tim Ebersbach.

Bis 2023 trug der inziwschen 36-Jährige noch selbst das RSV-Dress, ehe er den Ausklang seiner Laufbahn beim jüngst in die Kreisliga aufgestiegenen TuS Hemslingen-Söhlingen einläutete. Ins Rotenburger Vereinsleben war er dennoch weiter involviert. Nun weitert Kirschke sein Engagement aus und fungiert als sportlicher Leiter. „Er ist selbst auf die Idee gekommen, das zu machen. Er ist ja auch schon immer auf den Vorstandssitzungen mit dabei gewesen. Auch mir persönlich nimmt er damit eine Menge Verantwortung ab", berichtete der Vorsitzende Peter Grewe im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Kirschke ist somit für das Landesliga-Team, in dem noch einige Akteure aktiv sind, mit denen er selbst zusammenspielte, sowie die in der Bezirksliga Lüneburg III aktive Reserve verantwortlich. Auf ihn wartet allerlei Arbeit. „Mir ist es wichtig, mit jedem persönliche Gespräche zu führen“, betonte Kirschke, der sich nach der Trennung von Jan-Marc Bahrenburg auf der Suche nach einer Trainerlösung für die Zweitvertretung begeben muss. Tabellarisch gesehen befinden sich beide Teams aktuell in sicheren Gefilden, wobei die erste Mannschaft Kontakt zu den Aufstiegsplätzen besitzt.