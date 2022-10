Rotenburger SV stürzt auf vorletzten Platz ab Bittere Heimniederlage gegen Papenburg

Von Beginn an befand sich der RSV in Schwierigkeiten, fand nicht ins Spiel hinein. In Minute acht erzielte Adrian Jusufi das 0:1. Der Aufsteiger besaß auch in der Folge die besseren Gelegenheiten und legte noch vor der Pause nach. Marvin Rohe stellte nach 31 Minuten auf 0:2, was die Papenburger in die Halbzeit transportierten.

Trainer Tim Ebersbach reagierte auf den ernüchternden Auftritt seiner Mannschaft mit einem Dreifachwechsel. Der frisch gekommene Arthur Bossert verkürzte nach Zuspiel von Erik Köhler auf 1:2 (56.). Doch nur sechs Zeigerumdrehungen später baute Torben Lange den Abstand wieder auf zwei Tore aus. Eine Reaktion des Rotenburger SV blieb im Anschluss aus.

Somit stürzt der RSV auf Rang 17 ab, steht weiterhin bei lediglich einem Saisonsieg, der vom zweiten Spieltag datiert. Zum Drittplatzierter 1. FC Germania Egestorf-Langreder reist er am kommenden Sonntag als klarer Außenseiter.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Bezirk Lüneburg