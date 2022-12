Rotenburger SV stärkt direkten Konkurrenten Klare Heimniederlage zum Jahresabschluss

Der Rotenburger SV wollte den Auswärtserfolg in Lüneburg veredeln und sich von den Abstiegsrängen distanzieren. Das Vorhaben setzte er allerdings nicht in die Tat um, denn nach schwachem Auftritt setzte es eine ernüchternde Pleite gegen den HSC Hannover.

Noch im Hinspiel hatte der RSV gegen die auf einem Abstiegsplatz angereisten Gäste mit 5:0 triumphiert. Diesmal lief von Beginn an nur wenig zusammen. Die Anzahl nennenswerter Torgelegenheiten hielt sich ohne Stefan Denker, der in der Vorwoche noch alle drei Treffer zum Sieg in Lüneburg beisteuerte, arg in Grenzen. Dazu kamen Fehler im Aufbauspiel. Einer rächte sich in Minute 35, als Amadou Sarr das 0:1 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Bild auf dem Spielfeld. Der Mannschaft von Tim Ebersbach fehlte Zielstrebigkeit und Präzision. Nach 62 Minuten fing sie sich das richtungsweisende 0:2 durch Filip Pavlovic. Dieser legte kurz vor Schluss nach und stellte damit den 0:3-Endstand her.