Rotenburger SV mit erfolgreichem Doppeltest Klare Siege gegen Sottrum und Oyten

Der Rotenburger SV befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die Oberliga-Rückserie. Am Mittwochabend erhielten alle Akteure die Möglichkeit, sich zu empfehlen, denn der Kader teilte sich zu Testspielen gegen den TV Sottrum und TV Oyten auf, die beide letztlich souverän gewonnen wurden.

In beiden Partien ließ Trainer Tim Ebersbach auch Spieler aus der Zweitvertretung zum Zug kommen. Daher benötigte der RSV etwas Anlaufzeit, ehe er das Geschehen gegen Sottrum unter Kontrolle bekam. Die Gäste gingen nämlich durch Patrick Brillowski nach zwölf Minuten in Führung, was Björn Mickelat relativ zügig beantwortete - 1:1 (22.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts legte der Routinier das Führungstor nach. Anschließend unterstrich der Oberligist den Zwei-Klassen-Unterschied. Björn Hakansson, der bislang in der Kreisliga-Mannschaft sehr treffsichere Linus Baselt sowie Stefan Denker per Doppelpack schraubten den Vorsprung auf 6:1 in die Höhe.