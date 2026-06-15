Rotenburger SV legt mit weiterem Trio nach

– Foto: Lennart Blömer

Der Rotenburger SV bastelt weiter fleißig am Kader und gab die Neuzugänge sechs bis acht bekannt. Allesamt stellten sie ihre Qualitäten bereits in der Landesliga unter Beweis.

Gleich zwei von ihnen verbrachten die abgelaufene Spielzeit beim TSV Ottersberg, der als Tabellenletzter das Ziel erreichte. Daniel Luckyman gehörte in den vergangenen sieben Jahren zu den prägenden Figuren, erlebte schon einen Abstieg mit und schaffte den Wiederaufstieg. Auf einen weiteren Ausflug in die Bezirksliga verzichtet er allerdings. „Ich fühle mich besser denn je. Realistisch betrachtet habe ich noch zwei, drei Jahre auf einem guten Niveau. Da war es mir wichtig, eine coole sportliche Aufgabe anzunehmen – und die habe ich in Rotenburg deutlich mehr gesehen", erklärte der 32-jährige seinen Schritt im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Neben dem Defensivakteur verpflichtete der Rotenburger SV auch eine Offensivkraft vom Nachbarn. Elija Stripling absolvierte beim TSV seine ersten zwei Jahre im Herrenbereich und kommt auf beachtliche 41 Landesliga-Einsätze. Zumeist fungierte er als Joker. Angesichts der zukünftig noch stärkeren Konkurrenz - zu der mit Can Sengül ein weiterer ehemaliger Ottersberg zählen wird - betonte der sportliche Leiter Tobias Kirschke:„Es ist ganz offen besprochen, dass er sich die Spielpraxis auch über die Zweite holen wird."