Rotenburger SV II überrascht mit makellosem Start in der Bezirksliga

Noch zu Saisonbeginn schien die Ausgangslage schwierig. Jan-Marc Bahrenburg hatte als neuer Trainer des Rotenburger SV II zunächst nur ein kleines Aufgebot zur Verfügung. Inzwischen hat er neue Spieler hinzugewonnen, eine funktionierende Mannschaft geformt und steht mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 3.
Mit Erfolgen gegen gleich drei Aufsteiger (4:0 gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn, 2:0 gegen SV Aschwarden, 1:0 gegen MTSV Selsingen), die aus Sicht des Trainers direkte Konkurrenten im Abstiegskampf sind, sowie ein 2:0 gegen den SV Ippensen/Wohnste, hat der RSV II einen Traumstart hingelegt. Bahrenburg zeigte sich selbst überrascht von der Deutlichkeit. „Ich glaube, das hätte nicht jeder erwartet, dass wir mit zwölf Punkten starten. Der Umbruch im Team war relativ groß, aber wir haben uns trotzdem relativ schnell gefunden“, erklärte der Trainer.
Auch Unterstützung aus der ersten Mannschaft spielte eine Rolle. „Das will ich aber gar nicht zu sehr hervorheben, weil meine Jungs im Training selbst sehr engagiert sind, gut mitarbeiten und lernen wollen. Das hat ebenfalls dazu beigetragen, dass wir mit zwölf Punkten, neun Toren und keinem Gegentor gestartet sind. Damit bin ich absolut zufrieden.“
Spielidee trägt Früchte
Die Basis für den Erfolg liegt in einer klaren Struktur. Bahrenburg betonte, dass das System greife. „Unsere Spielidee hat funktioniert. Wir haben in der Vorbereitung ein paar Sachen ausprobiert, sind aber jetzt grundsätzlich im 4-1-4-1 geblieben. Das hat vorher schon geklappt und die Ergebnisse zeigen, dass es weiterhin funktioniert. Die Jungs setzen das sehr gut um.“
Trotz der weißen Weste sieht der Coach noch Luft nach oben. „Woran wir noch arbeiten müssen, ist zielstrebiger zum Tor zu spielen und kontrollierter zu agieren. In allen vier Spielen gab es Phasen, in denen wir Flüchtigkeitsfehler gemacht haben, gerade hinten. Da hatten wir manchmal Glück oder unser Torwart Tom Knaak hat uns mit starken Paraden gerettet. Das müssen wir abstellen, besonders gegen starke Gegner.“
Ziel bleibt der Klassenerhalt
Angesichts der aktuellen Tabellenführung bleibt Bahrenburg dennoch realistisch. „Unser Saisonziel ist klar der Klassenerhalt. Egal, wie unsere Serie jetzt weitergeht, jeder Punkt ist wichtig, um so schnell wie möglich sicher zu sein. Dann können wir frühzeitig für die neue Saison planen.“
Mit dieser Mischung aus Besonnenheit und Optimismus ist der Grundstein gelegt. Der RSV II hat eindrucksvoll bewiesen, dass er auch in neuer Konstellation konkurrenzfähig ist und die Liga auf Anhieb bereichern kann.