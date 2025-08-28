– Foto: Claus Miesner

Rotenburger SV II: Tabellenführer mit Ziel Klassenerhalt Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor – der Rotenburger SV II ist in der Bezirksliga furios gestartet. Trainer Jan-Marc Bahrenburg lobt seine Mannschaft, hebt aber auch die Punkte hervor, an denen noch gearbeitet werden muss.

Noch zu Saisonbeginn schien die Ausgangslage schwierig. Jan-Marc Bahrenburg hatte als neuer Trainer des Rotenburger SV II zunächst nur ein kleines Aufgebot zur Verfügung. Inzwischen hat er neue Spieler hinzugewonnen, eine funktionierende Mannschaft geformt und steht mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze der Bezirksliga Lüneburg 3.

Mit Erfolgen gegen gleich drei Aufsteiger (4:0 gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn, 2:0 gegen SV Aschwarden, 1:0 gegen MTSV Selsingen), die aus Sicht des Trainers direkte Konkurrenten im Abstiegskampf sind, sowie ein 2:0 gegen den SV Ippensen/Wohnste, hat der RSV II einen Traumstart hingelegt. Bahrenburg zeigte sich selbst überrascht von der Deutlichkeit. „Ich glaube, das hätte nicht jeder erwartet, dass wir mit zwölf Punkten starten. Der Umbruch im Team war relativ groß, aber wir haben uns trotzdem relativ schnell gefunden“, erklärte der Trainer. Auch Unterstützung aus der ersten Mannschaft spielte eine Rolle. „Das will ich aber gar nicht zu sehr hervorheben, weil meine Jungs im Training selbst sehr engagiert sind, gut mitarbeiten und lernen wollen. Das hat ebenfalls dazu beigetragen, dass wir mit zwölf Punkten, neun Toren und keinem Gegentor gestartet sind. Damit bin ich absolut zufrieden.“

Spielidee trägt Früchte Die Basis für den Erfolg liegt in einer klaren Struktur. Bahrenburg betonte, dass das System greife. „Unsere Spielidee hat funktioniert. Wir haben in der Vorbereitung ein paar Sachen ausprobiert, sind aber jetzt grundsätzlich im 4-1-4-1 geblieben. Das hat vorher schon geklappt und die Ergebnisse zeigen, dass es weiterhin funktioniert. Die Jungs setzen das sehr gut um.“