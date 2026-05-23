Rotenburger SV: Drei Spieler kommen, drei Spieler gehen

– Foto: Lennart Blömer

Eine zentrale Rolle in den Planungen spielt Jascha Tiemann, der als Nummer eins fungieren soll. „Wir haben mit ihm einen guten Ersatz für Henner Lohmann gefunden“, so der sportliche Leiter Tobias Kirschke gegenüber der Kreiszeitung. Lohmann zieht es zum Ligakonkurrenten nach Bornreihe. Tiemann verbrachte die letzten beiden Spielzeiten in der Oberliga - zunächst beim FC Verden 04, der sich aber gegen eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages entschied. Über Rot-Weiß Koblenz und den TSV Wetschen führte der Weg des 27-Jährigen nach Rotenburg. Die neue Aufgabe geht er ambitioniert an: „Ich will Meister werden."

Zu alter Stärke zurückfinden will dagegen der ebenfalls Oberliga-Erfahrung mitbringende Robert Posilek, dem in Verden immer wieder Verletzungen im Weg standen. „Deshalb gehe ich jetzt einen Schritt zurück in die Landesliga. Da habe ich Bock drauf, und da war die erste Station, die infrage kam, natürlich der RSV", betonte der Offensivakteur. Zwischen 2017 und 2019 lief er bereits in der Ahe auf, sodass nicht allzu viel Anpassungszeit von Nöten ist. Weiter stößt mit Fabian Wapsas ein zentraler Mittelfeldspieler zu, der beim FC Oberneuland direkt in der Bremen-Liga seine erste Spielzeit im Herrenbereich absolvierte.