Rotenburger Landkreisturnier in Bevern

– Foto: Thies Meyer

Das 42. Rotenburger Landkreisturnier für U12/U13 Teams findet am Samstag in Bevern statt. Ab 10 Uhr treffen 20 Mannschaften aus dem ganzen Kreisgebiet aufeinander.

Damit sind fast alle Vereine des Kreises bei diesem Traditionsturnier vertreten. Gespielt wird ab 10 Uhr auf der Sportanlage in Bevern (bei Bremervörde). "Wir freuen uns, dass so viele Vereine aus dem Kreis ihre Zusage gegeben haben", so Kerstin Kaiser vom NFV Kreis Rotenburg. "Es ist jedes Jahr ein sehr schönes Event - eine Art Kreispokal für die D-Jugend."