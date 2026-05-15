Rotenburg nutzt frühe Überzahl eiskalt aus

Der Rotenburger SV legte im Jahr 2026 sehr wechselhafte Aufritte hin. Den bisherigen Höhepunkt erreichte er am Mittwochabend im Nachholspiel beim MTV Eintracht Celle, den er unerwartet deutlich bezwang.
Als wegweisend erwies sich der Platzverweis gegen den Celler Torhüter Nico Lindner aus der 16. Minute. In Überzahl agierten die mit sehr schmalem Kader angereisten Gäste - Ersatztorhüter Andrii Babych und Co-Trainer Timo Kanigowski waren die einzigen Auswechselspieler - überlegen. Justin Kuchinke traf nach einer halben Stunde zum 0:1. Björn Hakansson legte in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts nach. Nach dem Seitenwechsel gab der RSV weiter den Ton an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Linus Baselt und Kuchinke stellten schnell auf 0:4. Kurz vor Schluss erhöhte Bilal Trabelsi sogar noch auf 0:5.
Der Rotenburger SV gewann damit beide Duelle mit dem MTV Eintracht Celle ohne Gegentreffer, liegt aber dennoch einen hinter diesem. Zu oft stolperte er gegen Kellerkinder. Chance auf Besserung gibt es am Sonntag, wenn der noch nicht gerettete MTV Treubund Lüneburg in der Ahe antritt. Celle tritt parallel beim frischgebackenen Doublesieger Drochtersen/Assel II an.