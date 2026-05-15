Rotenburg nutzt frühe Überzahl eiskalt aus

Als wegweisend erwies sich der Platzverweis gegen den Celler Torhüter Nico Lindner aus der 16. Minute. In Überzahl agierten die mit sehr schmalem Kader angereisten Gäste - Ersatztorhüter Andrii Babych und Co-Trainer Timo Kanigowski waren die einzigen Auswechselspieler - überlegen. Justin Kuchinke traf nach einer halben Stunde zum 0:1. Björn Hakansson legte in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts nach. Nach dem Seitenwechsel gab der RSV weiter den Ton an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Linus Baselt und Kuchinke stellten schnell auf 0:4. Kurz vor Schluss erhöhte Bilal Trabelsi sogar noch auf 0:5.