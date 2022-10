Rotenburg II besiegt Selsingen

Rotenburg II siegte mit 4:1 gegen Selsingen und verließ durch diesen Erfolg die Abstiegszone. Ganz anders die Lage des MTSV. Durch die Niederlage gerät der Bezirksliga-Absteiger nun auch in der Kreisliga in den Abstiegskampf.

"Wir sind eigentlich gut in die Partie hineingekommen", erklärte Selsingens Trainer Daniel Ariens. Hanke Wehber brachte den MTSV mit 1:0 in Führung (18.). "Kurz vor der Halbzeit brechen wir dann aus unerklärlichen Gründen komplett ein", so Ariens. Jannik Niepel (43.) und Aziz Arnavutoglu (45.+1) drehten mit ihren Treffern das Spiel.