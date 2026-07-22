Rotenburg hält Duell mit Verden bis zum Ende offen Oberligist meistert Generalprobe vor Pflichtspielstart von FuPa Lüneburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Nur drei Tage nach dem Testspiel-Highlight gegen Werder Bremen trat der FC Verden 04 beim Rotenburger SV an und besaß große Mühe mit dem ambitionierten Landesligisten.

Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die zur Pause auf fast allen Positionen durchwechselnden Gäste als klassenhöhere Mannschaft etwas abgeklärter agierten. Nach 20 Minuten erzielte Francis Agombire das 0:1. Der RSV zeigte sich vom Gegentreffer unbeeindruckt und agierte weiter mutig. Doch der hohe Aufwand mündete zunächst nicht in Zählbarem. Stattdessen erhöhte Mamadou Diop auf 0:2 (68.). Keine 180 Sekunden später gelang Justin Kuchinke aber der Anschlusstreffer. Die Spannung aufrecht erhielt Jascha Tiemann, von 2022 bis 2025 selbst in Verden aktiv. Der Schlussmann hielt einen Elfmeter von Vincent Bischoff, sodass seine Mannschaft bis zur letzten Sekunde am Remis schnupperte.