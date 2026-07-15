Rotenburg fährt souveränen Testspielsieg ein

– Foto: Steffi Rathje

Auf den Elsdorfer Pokalwochen verlor der Rotenburger SV das Finalspiel gegen die SV Hemelingen. Am Dienstagabend wartete mit dem FC Oberneuland ein weiterer Bremen-Ligist, der allerdings nur wenig entgegenzusetzen hatte.

Vor allem im ersten Abschnitt dominierte der RSV. Nach einer knappen Viertelstunde sorgte Can Sengül, der schon in den vorherigen Partien auf sich aufmerksam machte, das Führungstor. Franko Jäger erhöhte schnell auf 2:0 (21.). Auch in der Folge spielten vor allem die Hausherren. Mit Tetje Dziubinski stellte ein weiterer Neuzugang den 3:0-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel ließ Leon Krämer das vierte Tor folgen. Wenig später nahm Trainer Dennis Mandel zahlreiche Auswechslungen vor. Oberneuland, das sich erst seit einer knappen Woche im Training befand, kam in der 71. Minute durch Ibrahima Sow noch zum Ehrentor.