Rote Welle: TSV Schott Mainz kommt nicht vom Fleck

Als Autofahrer in Mainz kennt man das mit der roten Welle. Mindestens so ärgerlich ist die Serie an Ampelkarten, die die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott gerade hinlegen. Viertes Spiel, das vierte Mal Gelb-Rot am Stück. Diesmal, gegen Hessen Kassel, erwischte es Kapitän Jost Mairose wegen wiederholten Foulspiels (73.).

Und wie schon gegen Fulda (2:4), ging dem Aufsteiger mit dem direkt anschließenden Standard Zählbares verloren. Diesmal, weil Maurice Springfeld nach einem weit gezogenen Halbfeld-Freistoß seinem Gegenspieler weglief und per Kopf ins lange Eck traf (75.). Das 1:2 (1:1) zu zehnt auszugleichen, klappte nicht mehr. Vier Mal Unterzahl, nur – oder immerhin – zwei Punkte. So sorgt die rote Welle dafür, dass der TSV nicht vom Fleck kommt.

Es geht durchaus körperlich zur Sache. Kassels Adrian Bravo Sanchez sieht Gelb statt Rot bei einer Aktion gegen Nils Gans, laut Schiri war das Nachstochern und nicht Nachtreten. „Die Nachstocherbewegung kenne ich eigentlich nur vom Familienessen am Sonntag“, scherzt Schwarz. „Richtig stark gemacht“ kalauert Genz kurz danach, als Yannick Stark einen Flachschuss aus der zweiten Reihe ins lange Eck setzt (36.). Schott bekam mehrmals den Ball nicht weg und wurde prompt bestraft.

Als Letzter der Fairplay-Tabelle waren die Mainzer ins Spiel gegangen, fest gewillt, es besser zu machen. Das Kommentatoren-Duo im kostenpflichtigen „Leagues“-Livestream, der bei allen Spielen angeboten wird, war jedenfalls zuversichtlich. Begeisterung bei Kevin Schwarz und Philipp Genz im Übertragungshäuschen oberhalb der Trainerbänke beim 1:0, als Etienne Portmann auf Takero Itoi durchsteckt und der Japaner Keeper und, vor der Torlinie, Gegenspieler umkurvt (10.).

Ex-Schottler macht starkes Spiel

Trotzdem gibt es zum Seitenwechsel Lob vom Sprecher-Gespann. Der TSV ist torgefährlicher im Kräftemessen mit dem Team des 168-fachen Bundesliga- und Premiere-League-Spielers Lukas Rupp. Und führt auch deshalb nicht, weil der ehemalige TSV-Torwart Jonas Weyand ein starkes Spiel macht. In Unterzahl geht dann nichts mehr, die Hessen schaukeln den Dreier heim.

Zu vermelden sind nur noch der „erste Mainzer Platzsturm“, als ein kleines Kind aufs Feld läuft, sowie hitzige Diskussionen an der Seitenlinie. Schwarz sieht „beste Kreisliga-Vibes – jetzt fehlt nur noch der alte Mann mit dem Stockschirm“. Fazit der Kommentatoren: „Die Einstellung stimmt, am Feintuning müssen wir noch arbeiten – vor allem in den Zweikämpfen.“

Horozovic: "Da müssen Lösungen her"

TSV-Trainer Samuel Horozovic, der nahe der Schott-Anlage wohnt, pendelt mit dem E-Bike zur Arbeit. Und hat von der roten Welle trotzdem den Hals voll. „Dafür habe ich keine Erklärung“, hadert der 28-Jährige, „aber es bringt nichts, mich aufzuregen. Da müssen Lösungen her.“ Das galt auch zuvor: „Bis zum 1:0 fand ich uns ziemlich gut, danach sind wir in eine gewisse Passivität verfallen.“

Horozovic wäre, wie er sagt, sogar mit einem Remis unzufrieden gewesen: „Es war insgesamt kein gutes Regionalligaspiel von beiden Mannschaften. Uns hätte mehr Emotion auf dem Platz gut getan. Das war definitiv ein schlagbarer Gegner.“ Da passt es ins Bild, dass, so unterhaltsam das Sprecher-Duo das Geschehen auch begleitete, der Livestream diesmal mehr stockte als lief.

TSV Schott Mainz: Olayo – Just, Ahlbach, Gans, Rimoldi – Mairose – Onangolo (55. Kern), Portmann, Horozovic (55. El Mahaoui), Wiegand (46. Vodi) – Itoi (68. Roden).