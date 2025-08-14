Rote Teufel verpassen Überraschung, Ramelsloh düpiert Nenndorf

Der MTV Ramelsloh bestätigt seine sehr gute Frühform und zieht als letztes Kreisklassen-Team ins Halbfinale des Kreispokals ein. Jannis Batsch brachte die Hausherren von der Strafraumkante in Führung (8.), Jannes Gerstmann legte für überlegene Ramelsloher aus der Distanz nach (45.+4). In einem ausgeglicheneren zweiten Abschnitt sorgte schließlich Silas Lechelt noch vor dem Anbruch der Schlussphase für die Entscheidung (72.).