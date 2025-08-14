 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Rote Teufel verpassen Überraschung, Ramelsloh düpiert Nenndorf

Kreispokal Harburg: Winsen/Luhe bestätigt Frühform

Während der TSV Winsen/Luhe nach einem Blitzstart den nächsten klaren Sieg feiert, düpiert der MTV Ramelsloh den Kreispokal-Titelverteidiger. Neu Wulmstorf verkauft sich teuer, verpasst aber doch das Halbfinale.

Gestern, 19:30 Uhr
MTV Ramelsloh
MTV RamelslohRamelsloh
TuS Nenndorf
TuS NenndorfTuS Nenndorf
3
0
Abpfiff

Der MTV Ramelsloh bestätigt seine sehr gute Frühform und zieht als letztes Kreisklassen-Team ins Halbfinale des Kreispokals ein. Jannis Batsch brachte die Hausherren von der Strafraumkante in Führung (8.), Jannes Gerstmann legte für überlegene Ramelsloher aus der Distanz nach (45.+4). In einem ausgeglicheneren zweiten Abschnitt sorgte schließlich Silas Lechelt noch vor dem Anbruch der Schlussphase für die Entscheidung (72.).

Gestern, 19:30 Uhr
FC Roddau
FC RoddauFC Roddau
TSV Winsen/Luhe
TSV Winsen/LuheWinsen/Luhe
2
6
Abpfiff

Der TSV Winsen/Luhe bleibt eine ganz heiße Aktie in der Kreisliga Harburg und auch im Pokal-Wettbewerb. Die Luhestädter machten nach Toren von Blaise Bigirimana (1.. 8.) und Ali Hamade (6.) nach wenigen Minuten alles klar. Anschließend gelang es Roddau zwar, sich in die Partie reinzuarbeiten, mussten sich am Ende aber doch deutlich geschlagen geben.

Gestern, 19:30 Uhr
TVV Neu Wulmstorf
TVV Neu WulmstorfTVV Neu Wulm
TSV Heidenau
TSV HeidenauTSV Heidenau
0
2
Abpfiff

Im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger verkaufte sich der TVV Neu Wulmstorf teuer, lief letztlich aber doch lange einem 0:1-Rückstand hinterher, für den Heidenaus Jan-Peter Gevers gesorgt hatte (20.). Insgesamt trugen die Roten Teufel gute Argumente vor, selbst zum Ausgleich zu kommen, ehe Samuel Pauls für den Favoriten doch die späte Entscheidung fand.

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt
VfL Maschen
VfL MaschenVfL Maschen
20:00

Der vierte Halbfinalist wird am Donnerstag, 28.08., um 20 Uhr ermittelt.

