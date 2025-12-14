Rote Laterne für Uevekoven

„Wir waren in der ersten Hälfte relativ effektiv. Wenn man nach 17 Minuten 4:0 führt und es zur Halbzeit 6:0 steht, dann kann man sich nicht beschweren“, sah Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz eine dominante erste Hälfte seiner Elf. Jonathan Diki eröffnete den Torreigen (4.). Nach dem 0:2 durch Julian Braun folgte ein lupenreiner Hattrick von Onur Baslanti (14., 17., 32.). Das 5:0 war dabei ein verwandelter Foulelfmeter.

Kurz vor dem Gang in die Kabinen fiel der sechste Treffer äußerst sehenswert. Keeper Maximilian Kirch nahm den Ball volley und eröffnete somit schnell den Spielzug. Andre Hemforth legte zu Baslanti rüber. Der Dreifachtorschütze sah den besser positionierten Nils Tangerding, der das 6:0 erzielte (43.). Ein happiger Pausenstand für Uevekoven, für die einmal der Pfosten rettete. Selbst prüfte man aus rund 20 Metern Torwart Kirch. Es sollte der einzige nennenswerte Abschluss bleiben.

Zur Pause gab es trotz der hohen Führung noch Verbesserungspotenzial im eigenen Passspiel. Zudem gab Buchholz seinen Schützlingen Folgendes mit auf den Weg: „Es war klares Ziel, die Null zu halten und wenn sich Möglichkeiten ergeben, dann die Lücken zu suchen.“ Der zweite Spielabschnitt war geprägt von Ballbesitz und Ballkontrolle der Eintracht. Uevekoven zog sich zurück, trotzdem fanden die Gästen Lücken. Ein Treffer wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung von Eugen Lobanov aberkannt.

Lediglich acht Zähler

Kurz vor Ende durfte dann noch ein siebter Treffer bejubelt werden - erneut schlug Tangerding zu (89.). Mit Platz vier und 25 Punkten ist man in Verlautenheide zufrieden. In Uevekoven kann man dies mit dem Tabellenbild nicht sein. Durch den Sieg von Viktoria Arnoldsweiler überwintern die Sportfreunde mit acht Zählern und mit der Roten Laterne.

