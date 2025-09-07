Rote Laterne flackert weiter in Bad Bentheim

Der SV Bad Bentheim steckt in der Bezirksliga weiter in der Krise. Gegen den SV Sparta Werlte unterlag der Landesliga-Absteiger vor heimischer Kulisse deutlich mit 0:4. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 5. Minute brachte Alexander Kenning sein Team per Kopfball nach Vorarbeit von Jan-Christian Meier mit 1:0 in Führung. Werlte kontrollierte anschließend das Geschehen, während Bad Bentheim in der Offensive kaum Akzente setzte. Nach 35 Minuten erhöhte Theo Brinkmann auf 2:0, erneut nach Vorlage von Kenning. Nach dem Seitenwechsel versuchte Bad Bentheim, den Anschluss zu finden, wurde jedoch früh ausgebremst. Christian Oldiges traf in der 52. Minute zum 3:0 (Assist: David Kamlage). Spätestens mit dem 4:0 durch Bernhard Kleymann in der 79. Minute war die Partie endgültig entschieden. Die Bentheimer verloren zudem mit Simon Kotte und Simon Brameier zwei Spieler verletzungsbedingt. Am Ende stand eine verdiente Niederlage, die Bad Bentheim tiefer in den Tabellenkeller rutschen lässt. Sparta Werlte hingegen konnte sich mit dem klaren Erfolg Luft verschaffen und empfängt am kommenden Wochenende die SG Freren.