Rote Laterne bleibt über den Winter in Kirchherten

Die Tore vielen alle mehr oder weniger nach dem gleichen Muster. Ecke oder Flanke in die Mitte, keine Zuordnung und schon war der Ball drin.

Von Beginn an war klar, dass dieses Spiel nur über den Kampf gewinnen konnte, da die Gastgeber spielerisch ordentlich vorlegten. Allerdings fehlte zu Anfang nicht nur der nötige Einsatz, sondern auch die Konzentration, weshalb man bereits nach 38 Minuten einem 3:0 Rückstand hinterher laufen musste.

Interimstrainer David Müsch konnte in seinem letzten Spiel an der Seitenlinie auf einen breiten Kader zurückgreifen. So kamen Jermaine Avo-Blay, Noah Schaaf oder auch Danny Grefenstein zurück in den Kader. Verzichten musste man nach wie vor auf Youngstars wie Jan Schmitz oder Timo Kronen, die nicht rechtzeitig zum Spieltag fit wurden.

Zum Abschluss der Hinrunde ging es für die Spielvereinigung aus Kirchherten auswärts gegen die Drittvertretung aus Gymnich. Mit einem Sieg hätte man die über die Winterpause erstmals in der Saison das Tabellenende verlassen können.

Kurz vor der Halbzeit wurde noch ein vermeintliches Tor von Jermaine wegen Abseits aberkannt und Kapitän Schumacher traf nach einem sehr ordentlich vorgetragenem Angriff nur den Außenpfosten.

In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel dann etwas ab, allerdings fehlte auch hier im entscheidenden Moment die Konzentration. In der 50. Minute wieder eine Ecke der Gastgeber die durch den 16er segelt und einen Abnehmer in grün findet.

In der 67. Minute kam dann auch noch Pesch dazu, als Jonas Zehner beim Versuch den Ball zu klären ins Eigene Tor trifft.

So verabschiedet sich die Spvgg in die Winterpause und hofft, den Schwung der letzten Spiele in die Rückrunde zu übertragen und sich endlich Luft im Abstiegskampf zu machen.