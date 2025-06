Rote Laterne bleibt bei Hassia Bingen

Joerg betonte noch einmal: „Ich bereue es nicht, dass ich die Hassia damals in dieser schwierigen Situation übernommen habe. Denn ich habe diesem Verein viel zu verdanken – ich durfte dort meine halbe Jugendzeit verbringen, dort auch erfolgreich als Jugendtrainer arbeiten. Dann in der Situation die Ärmel hochzukrempeln und helfen zu können, war mir ein Bedürfnis.“ Zudem sei ihm bewusst gewesen, dass nur wenige andere Coaches dieses Kommando übernommen hätten. „Viele hätten Angst gehabt, es Im Falle des Abstiegs als Scheitern zu sehen. Mir war es aber wichtig, Hassia Bingen zu helfen. Dass es am Ende nicht mit Ergebnissen geklappt hat, ist für mich nicht das Entscheidende. Es war von Anfang an klar, dass viel Positives zusammenlaufen muss, damit wir es noch schaffen können.“ Joerg wörtlich: „Es hat mir Spaß gemacht. Ich nehme viele positive wie auch negative Dinge aus dieser Trainererfahrung mit, die mir sicher helfen werden, mich noch weiterzuentwickeln.“