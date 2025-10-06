Rote Laterne beim TSV Gräfelfing – SV München West eine Nummer zu groß

Gräfelfing – Eine Überraschung ist ausgeblieben. Kreisliga-Aufsteiger TSV Gräfelfing hat beim Spitzenteam SV München West eine herbe 0:4-Klatsche kassiert. Ungeachtet der Klasse des Gegners war TSV-Trainer Andreas Gries mit dem Auftritt seiner Mannschaft alles andere als einverstanden. „Besonders in der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was einen Fußballer ausmacht. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben keine zweiten Bälle gewonnen“, bemängelte Gries, der seiner Mannschaft vor dem Wochenende noch eine Außenseiter-Chance zugesprochen hatte.

Der Tabellendritte sorgte immer wieder mit starken Diagonalbällen für Gefahr vor dem Gräfelfinger Tor. „Sie haben Qualität und haben das wirklich gut gespielt, aber trotzdem hätten wir uns darauf einstellen müssen“, analysierte der TSV-Coach. Entweder flogen die weiten Bälle über die Kette hinweg, oder die Gastgeber kamen nach der ersten Klärungsaktion gleich wieder in Ballbesitz. Auch beim Verteidigen von Standardsituationen ließen die Wölfe laut Gries die nötige Konsequenz vermissen.

Nach 25 Minuten führten die Gastgeber bereits mit 2:0, kurz vor der Halbzeitpause tauchte ein Angreifer der Münchner nach einem weiteren langen Ball erneut allein vor TSV-Keeper Luca Titze auf. Dieser brachte ihn zu Fall, und der insgesamt dreimal erfolgreiche Laurin Vogel sorgte per Strafstoß für die Vorentscheidung.

In der Halbzeitpause appellierte Gries an die Ehre seiner Spieler. Diese steigerten sich auch merklich und ließen im zweiten Durchgang immerhin nur noch einen weiteren Gegentreffer zu, Spannung kam allerdings keine mehr auf.

TSV bleibt das Schlusslicht der Liga

Gräfelfing war nur mit einem dünnen Kader angereist, krankheitsbedingt hatten zwei Spieler kurzfristig abgesagt, andere trotz gerade erst halbwegs überstandener Krankheit in der Startelf gestanden. „Das merkst du natürlich, aber es soll keine Ausrede sein. Wir haken das Spiel jetzt schnell ab und richten den Blick auf Teutonia, denn da müssen wir voll da sein“, sagte Gries.

Der TSV Gräfelfing ist nach der inzwischen fünften Niederlage im siebten Saisonspiel wieder auf den letzten Platz der Kreisliga 2 abgerutscht. Die Partie am kommenden Samstag gegen den Vorletzten, den FC Teutonia, ist somit ein echtes Kellerduell.