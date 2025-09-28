Rote Laterne abgegeben: Stendal feiert ersten Oberliga-Dreier

Mit nur einem Punkt und 2:13 Toren stand der 1. FC Lok Stendal in der Oberliga Süd nach sechs Partien auf dem Schlussrang. Die Rote Laterne hat der Aufsteiger am Sonntag jedoch abgegeben. Im Heimspiel gegen den VfB Auerbach landeten die Altmärker ihren ersten Dreier seit der Oberliga-Rückkehr.
Dabei hatte die Begegnung vor 369 Zuschauern im Stadion am Hölzchen zunächst mit einem frühen Rückschlag begonnen: Schon in der vierten Minute traf Tim Kaiser zur Auerbacher Führung. Doch der 1. FC Lok kämpfte sich zurück in die Partie - und schlug vor der Pause durch Philip Witte zurück (35.).
Nach dem Seitenwechsel drehten die Stendaler die Partie. Einen Elfmeter verwandelte Niclas Buschke im Nachschuss zum 2:1 (58.). Dabei blieb es bis in die Schlussminuten - auch dank starker Paraden von Lok-Schlussmann Philip Poser. Dann machte der Aufsteiger alles klar: Erst stellte der eingewechselte Ian Scheffler auf 3:1 (90.), dann legte Rosario Schulze in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter den 4:1-Endstand nach.
Durch diesen ersten Saisondreier haben die Altmärker mit nun vier Punkten auf dem Konto zwei Plätze gutgemacht, den Mitaufsteiger 1. SC Heiligenstadt sowie den Bischofswerdaer FV hinter sich gelassen.
Übertragen wurde der 4:1-Heimsieg des 1. FC Lok Stendal im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de. Dort können Interessierte die gesamte Partie noch einmal im Re-Live schauen. Für (Digital-)Abonnenten ist der Zugriff inklusive. Alle weiteren Interessierten können sich das Plus-Abo zum Sparpreis von fünf Euro für vier Wochen buchen und damit die 90 Minuten (und vieles mehr) bestaunen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!