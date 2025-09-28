Rote Laterne abgegeben: Stendal feiert ersten Oberliga-Dreier

Dabei hatte die Begegnung vor 369 Zuschauern im Stadion am Hölzchen zunächst mit einem frühen Rückschlag begonnen: Schon in der vierten Minute traf Tim Kaiser zur Auerbacher Führung. Doch der 1. FC Lok kämpfte sich zurück in die Partie - und schlug vor der Pause durch Philip Witte zurück (35.).

Nach dem Seitenwechsel drehten die Stendaler die Partie. Einen Elfmeter verwandelte Niclas Buschke im Nachschuss zum 2:1 (58.). Dabei blieb es bis in die Schlussminuten - auch dank starker Paraden von Lok-Schlussmann Philip Poser. Dann machte der Aufsteiger alles klar: Erst stellte der eingewechselte Ian Scheffler auf 3:1 (90.), dann legte Rosario Schulze in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter den 4:1-Endstand nach.

Durch diesen ersten Saisondreier haben die Altmärker mit nun vier Punkten auf dem Konto zwei Plätze gutgemacht, den Mitaufsteiger 1. SC Heiligenstadt sowie den Bischofswerdaer FV hinter sich gelassen.

