Rote Laterne abgegeben!

Am Sonntag war die SG Wyhl/Endingen/Sasbach zu Gast beim FV Herbolzheim. In diesem Kellerduell konnten die Gäste überzeugen und drei wichtige Punkte einfahren. Mit diesem Auswärtssieg konnte man vom Tabellenende auf Platz 11 springen.

Nach anfänglichem Abtasten und je einer guten Torchance, konnten die Kaiserstühler in Führung gehen. Nach feinem Doppelpass zwischen Simon Rohrer und Lars Woziwodzki, wurde Simon regelwidrig von den Beinen geholt. Der gut positionierte Schiedsrichter erkannte dies und zeigte folgerichtig auf den Punkt. Lars lief an, schaute den Keeper wie Harry Kane aus und schob den Ball locker ins Eck – 0:1 (26.). Danach hatte Marco Schneider das 0:2 auf dem Fuß, doch sein Flachschuss ging knapp am Pfosten vorbei. Doch danach verlor man etwas die Linie. Dennoch stand man defensiv stabil und konnte die Partie insgesamt recht ausgeglichen gestalten.

Nach der Pause wurde die SG immer dominanter und presste den FV Herbolzheim tief in dessen Hälfte. So wurden immer wieder Ballverluste provoziert. Zudem lud der holprige Platz immer wieder zu Querschlägern ein. So kam man immer wieder in gute Abschlusssituationen, welche nicht genutzt werden konnten. Dies sollte sich in der 58. Spielminute aber ändern. Marco Schneider erkannte den sich öffnenden Raum und zog an drei Abwehrspielern vorbei in Richtung Torauslinie. Sein kluger Rückpass erreichte Simon Rohrer, welcher den Ball in die Maschen jagte – 0:2 (58.). Danach war das Spiel wieder offener, mit Chancen für beide Seiten. Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach war im Konterspiel immer wieder brandgefährlich. Einer dieser führte in der 83.Spielminute zur Entscheidung und zum Endstand. Lars Woziwodzki filetierte mit seinem vertikalen Steilpass die komplette Defensive der Hausherren. Simon Rohrer war durch, lief auf den FVH-Keeper zu und schoss den Ball flach ins lange Eck – kein Problem für einen Stürmer seiner Klasse. Dann pfiff der souverän leitende Schiedsrichter die faire Partie ab.

Fazit

Das Schlusslicht der Liga spielte eine tolle Partie. Die Defensive um Torwart Antoni Kurek und Abwehrboss Nicolas „Big Nick“ Meyer stand sehr stabil. Im Zentrum generierte man immer wieder Balleroberungen und leitete zügig den Gegenangriff ein. Im Sturm brillierte der emsige und torgefährliche Simon Rohrer. Rundum eine starke Mannschaftsleistung von allen Spielern. Man agierte als Team und zeigte eine starke kämpferische und läuferische Leistung. Trainer Peter Klär stellte die Jungs gut ein und hatte den richtigen Matchplan. Diesmal war der Kader auch sehr gut besetzt. Leider war dies in den vergangenen Wochen nicht immer so, was teils heftige Niederlagen nach sich zog. Alle an einem Strang – so kann`s weitergehen.

Wermutstropfen: Maximilian Rogowski erlitt, nach einem Kopfballduell und unglücklicher Landung, einen Schlüsselbeinbruch. Für die Operation am Donnerstag alles Gute von der Mannschaft und schnelle Genesung !

Am Sonntag, 02.11. gastiert die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim Bahlinger SC III. Das Kaiserstuhlderby wird bereits um 12:30 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)