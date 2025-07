Rote Karten, Verletzung und Hochzeit - Zwangsrotation in Unterföhring

Gefühlt hat der FC Unterföhring irgendetwas zwischen sechs und neun Punkten verloren mit dem 2:4 beim Landesliga-Aufsteiger SV Neuperlach. Neben einem Spiel, das man nie und nimmer hätte verlieren dürfen, gab es noch zwei Rote Karten und den verletzten Torwart Sebastian Fritz. Für das Heimspiel gegen den FC Schwabing (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion an der Bergstraße) gibt es nun die Zwangsrotation.

Zu dem bescheidenen Auftritt von Neuperlach kommt dieses Wochenende noch die Hochzeit des zweiten Spielertrainers Tayfun Arkadas dazu. Dort eingeladen ist der Stammsechser Burhan Bahadir, der damit für Schwabing auch ausfällt. Logisch sind die Rot-Sperren von Innenverteidiger Florian Orth und Abwehrchef Sahin Bahadir. Damit braucht es eine komplett neue Innenverteidigung zum Abschluss der Englischen Woche, mit der die Landesliga von Null auf Hundert startet.

Und auch Torwart Sebastian Fritz muss mit einer Muskelverletzung aussetzen. Er spürte in Neuperlach schon etwas beim Warmmachen und verletzte sich endgültig in der zweiten Hälfte. Das bedeutet, dass nun Altmeister Thomas Reichlmayr das erste Landesliga-Spiel seiner glorreichen Karriere bestreitet. Der 33-Jährige spielte einst Junioren-Bundesliga (Bayern, 1860) und dann Bayern- oder Regionalliga beim FC Ingolstadt II, FC Augsburg II, TSV Buchbach, FC Pipinsried oder Türk Augsburg. In Unterföhring sollte er das Team an der Seitenlinie pushen und in der Zweiten Mannschaft im Feld kicken. Und jetzt wird es ernst. „So ein Torwart verlernt nichts“, sagt Sebastian Fritz über seinen prominenten Vertreter.

Bezüglich der mindestens vier notwendigen Wechsel im Feld lamentiert der Coach nicht. „Genau für solche Situationen haben wir uns den großen Kader zugelegt“, sagt Fritz. Er hat immer noch genügend Alternativen in der Hinterhand und nach dem Heimspiel gegen Schwabing kommen dann auch die zwei Hochzeitsfeierer zurück, die personelle Situation verbessert sich also wieder. Nun aber braucht es aber erst einmal eine deutliche Steigerung, um den Ausrutscher gegen Neuperlach wieder gerade zu rücken. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Reichlmayr – Filotas, Flesch, Awoudja, Bulut (Näther) – Gümüs, Geiler (Gmelch), Tokoro, Fischer, Kretzschmar – Porr.