Rote Karten & Rudelbidungen: FCA übersteht hitziges Bezirksliga-Duell

Erstes Tor für Aschheim: Mehmet Ekici (r.) trifft nach zehn Minuten in der Partie gegen Töging; der FCA rückt bis auf einen Punkt an Tabellenführer Forstinning heran. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Fußballer des FC Aschheim haben ihr Nachholspiel beim FC Töging mit 2:0 gewonnen und im Titelrennen in der Bezirksliga Ost wichtigen Boden auf Spitzenreiter VfB Forstinning gutgemacht. Bei ihrem vierten Sieg in Serie mussten die Aschheimer durchaus zittern und auch leiden, machten den Dreier aber dank der Treffer der Winter-Neuzugänge Mehmet Ekici und Teeo Pejazic perfekt. Ex-Profi Ekici setzte einen direkten Freistoß platziert direkt neben dem Pfosten und nutzte damit gleich die erste echte Chance der Gäste zum Tor (10.), Rückkehrer Pejazic machte in der hektischen Schlussphase den Sack zu, als die Töginger alles nach vorne geworfen hatten (90.+4).

„Es war ein sehr turbulentes Spiel, und in der zweiten Halbzeit wurde es richtig hitzig“, sagte FCA-Trainer Vincenzo Contento. Nach der Pause kam es gleich zweimal zu Rudelbildungen auf dem Platz (83. und 90.+4), zudem sah Tögings Jonah Ramstetter nach einer Tätlichkeit gegen Alessandro Cotento die Rote Karte (90.+4), und Aschheims bereits verwarnter Keeper Arben Kuqi musste wegen Meckerns mit Gelb-Rot runter (90.+6). Die Gäste mussten zudem den verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Antonio Saponaro verkraften, der kurz vor der Pause ausgewechselt wurde.