Rote Karten und dazu noch etwas Pech!

Der Auftakt unserer „Zweiten“ entwickelte sich zu einem etwas kuriosen Spiel. Zunächst sah Ohmenheims Thum nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte. Die Gäste spielten ab diesem Moment nur noch zu zehnt. Leider machte man es dem Gegner sehr einfach, denn das 0:1 fiel aus einem individuellen Fehler von Torhüter Kübler. Die Gäste zogen sich nun weiter zurück und so richtig konnte man aus der zahlenmäßigen Überlegenheit nicht Kapital schlagen. Mehr als eine gute Chance nach einem indirekten Freistoß aus 12 Metern kam aber in Durchgang eins nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel gab es dann die nächste Rote Karte, diesmal gegen 08-Torhüter Kübler. Dieser hatte den Ball angeblich wenige Zentimeter vor der Strafraumlinie aufgenommen, eine sehr harte Entscheidung. In Gleichzahl entwickelte sich dennoch ein Spiel, bei dem die Gäste zwar über Konter sporadisch gefährlich blieben, unsere Mannschaft mit dem weiteren Spielverlauf immer besser wurde. Philipp Haas hatte dabei nach seiner Einwechslung eine gute Gelegenheit, bevor es in der letzten Viertelstunde dramatisch wurde. Zahlreiche Bälle flogen in den gegnerischen Sechzehner, doch man brachte den Ball nicht über die Linie. Ein Schuss an die Unterkante der Latte von Lukas Baka war dabei die größte Chance, doch es blieb leider beim 0:1. Insgesamt eine tolle kämpferische Leistung beider Teams, ein Punkt für unsere Mannschaft wäre aber mehr als verdient gewesen.