Rote Karten, späte Tore und ein packendes Titelrennen Last-Minute-Tore in Mönchröden und Dampfach +++ Drei Gelb-Rote Karten gegen Eisingen +++ Bamberg verteidigt Rang eins von Marco Baumgartner · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Umkämpft bis zur letzten Sekunde: Beim Duell der DJK Dampfach gegen die FT Schweinfurt fiel der heimische Ausgleichstreffer in der 10.(!) Minute der Nachspielzeit💥! – Foto: Ryan Evans

Der 25. Spieltag der Landesliga Nordwest bot reichlich Drama: In Mönchröden drehte der 1. FC Lichtenfels das Derby gegen den TSV Mönchröden erst in der Nachspielzeit, die DJK Dampfach rettete gegen die FT Schweinfurt tief in der Nachspielzeit noch ein Remis und der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider entschied das Stadtduell gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg ebenfalls erst in der Schlussphase für sich. Zudem wurde es in Eisingen turbulent – dort sahen gleich drei Spieler des TSV Eisingen Gelb-Rot. Im Titelrennen bleiben derweil die DJK Don Bosco Bamberg und der TSV Großbardorf weiterhin dicht beisammen.

Im Kampf um die Tabellenspitze ließ sowohl der Tabellenführer als auch der direkte Verfolger nichts anbrennen. Die DJK Don Bosco Bamberg setzte sich zuhause mit 2:0 gegen die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach durch. Simon Allgaier brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), Fabian Trunk erhöhte kurz nach der Pause (49.). In Unterzahl – Vlad Saprykin sah in der 63. Minute die Rote Karte – brachte Bamberg den Sieg dennoch souverän über die Zeit und verteidigte damit die Tabellenführung.

Der TSV Großbardorf bleibt den Bambergern dicht auf den Fersen. Beim FC 06 Bad Kissingen gewann der Tabellenzweite mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Nathan Wirth für die Führung (59.), ehe Jannik Göller kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (83.). Damit bleibt Großbardorf mit nur einem Punkt Rückstand im Titelrennen. [MATCH-13923169 Der TSV Abtswind behauptete mit einem knappen 1:0-Erfolg beim 1. FC Fuchsstadt Rang drei. Den entscheidenden Treffer erzielte Osama Alawami kurz nach der Pause (54.). Abtswind musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Nils Kuß (60.) zwar in Unterzahl weiterspielen, brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Ein dramatisches Derby erlebten die Zuschauer in Mönchröden. Der TSV ging zunächst durch Tim Holzheid in Führung (54.). Doch der 1. FC Lichtenfels schlug zurück: Leon Holzheid glich in der Schlussphase aus (72.), ehe Tobias Zollnhofer in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte (90.+5).

Im Verfolgerduell trennten sich TuS Frammersbach und der TSV Karlburg mit 2:2. Tim Wagner brachte die Gäste früh in Führung (11.), Patrick Amrhein glich wenig später aus (22.). Nach dem Seitenwechsel brachte Sebastian Fries Karlburg erneut nach vorne (47.), doch Amrhein schnürte seinen Doppelpack und stellte den Endstand her (71.). Karlburg musste die Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Cedric Fenske (74.) in Unterzahl bestreiten.

Der SV Alemannia Haibach setzte sich auswärts mit 2:1 bei der DJK Hain durch. Berkay Sepik brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), Jan Bartunek erhöhte in der zweiten Hälfte (76.). Zwar verkürzte Marlon Eicker für Hain (83.), doch Haibach verteidigte den Vorsprung und festigte Rang vier.

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer in Dampfach. Die FT Schweinfurt führte lange durch Treffer von Tyrell Walton (35.) und Dominik Popp (77.) mit 2:0, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zurückkamen. Simon Roppelt verwandelte einen Foulelfmeter zum Anschluss (83.), sah später jedoch die Rote Karte (89.). In der zehnten Minute der Nachspielzeit gelang Leon Heppt per Elfmeter dennoch der Ausgleich zum 2:2.

Im Aschaffenburger Stadtduell setzte sich TuS 1893 Aschaffenburg-Leider mit 2:1 gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg durch. Zunächst traf Lukas Imgrund für die Gäste (27.), doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Ionut Badea (71.) nutzten die Hausherren ihre Überzahl. Philipp Zschirpe glich aus (73.), Arwed Kellner erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer (86.).