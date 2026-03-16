 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Rote Karten, späte Tore und ein packendes Titelrennen

Last-Minute-Tore in Mönchröden und Dampfach +++ Drei Gelb-Rote Karten gegen Eisingen +++ Bamberg verteidigt Rang eins

von Marco Baumgartner · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Umkämpft bis zur letzten Sekunde: Beim Duell der DJK Dampfach gegen die FT Schweinfurt fiel der heimische Ausgleichstreffer in der 10.(!) Minute der Nachspielzeit💥!
Umkämpft bis zur letzten Sekunde: Beim Duell der DJK Dampfach gegen die FT Schweinfurt fiel der heimische Ausgleichstreffer in der 10.(!) Minute der Nachspielzeit💥! – Foto: Ryan Evans

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Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Der 25. Spieltag der Landesliga Nordwest bot reichlich Drama: In Mönchröden drehte der 1. FC Lichtenfels das Derby gegen den TSV Mönchröden erst in der Nachspielzeit, die DJK Dampfach rettete gegen die FT Schweinfurt tief in der Nachspielzeit noch ein Remis und der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider entschied das Stadtduell gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg ebenfalls erst in der Schlussphase für sich. Zudem wurde es in Eisingen turbulent – dort sahen gleich drei Spieler des TSV Eisingen Gelb-Rot. Im Titelrennen bleiben derweil die DJK Don Bosco Bamberg und der TSV Großbardorf weiterhin dicht beisammen.

Sa., 14.03.2026, 18:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
2
0
Abpfiff

Im Kampf um die Tabellenspitze ließ sowohl der Tabellenführer als auch der direkte Verfolger nichts anbrennen. Die DJK Don Bosco Bamberg setzte sich zuhause mit 2:0 gegen die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach durch. Simon Allgaier brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), Fabian Trunk erhöhte kurz nach der Pause (49.). In Unterzahl – Vlad Saprykin sah in der 63. Minute die Rote Karte – brachte Bamberg den Sieg dennoch souverän über die Zeit und verteidigte damit die Tabellenführung.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
0
2

Der TSV Großbardorf bleibt den Bambergern dicht auf den Fersen. Beim FC 06 Bad Kissingen gewann der Tabellenzweite mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Nathan Wirth für die Führung (59.), ehe Jannik Göller kurz vor Schluss den Deckel draufmachte (83.). Damit bleibt Großbardorf mit nur einem Punkt Rückstand im Titelrennen.

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Der TSV Abtswind behauptete mit einem knappen 1:0-Erfolg beim 1. FC Fuchsstadt Rang drei. Den entscheidenden Treffer erzielte Osama Alawami kurz nach der Pause (54.). Abtswind musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Nils Kuß (60.) zwar in Unterzahl weiterspielen, brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
1
2
Abpfiff

Ein dramatisches Derby erlebten die Zuschauer in Mönchröden. Der TSV ging zunächst durch Tim Holzheid in Führung (54.). Doch der 1. FC Lichtenfels schlug zurück: Leon Holzheid glich in der Schlussphase aus (72.), ehe Tobias Zollnhofer in der fünften Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte (90.+5).

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
2
2

Im Verfolgerduell trennten sich TuS Frammersbach und der TSV Karlburg mit 2:2. Tim Wagner brachte die Gäste früh in Führung (11.), Patrick Amrhein glich wenig später aus (22.). Nach dem Seitenwechsel brachte Sebastian Fries Karlburg erneut nach vorne (47.), doch Amrhein schnürte seinen Doppelpack und stellte den Endstand her (71.). Karlburg musste die Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Cedric Fenske (74.) in Unterzahl bestreiten.

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
1
2

Der SV Alemannia Haibach setzte sich auswärts mit 2:1 bei der DJK Hain durch. Berkay Sepik brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.), Jan Bartunek erhöhte in der zweiten Hälfte (76.). Zwar verkürzte Marlon Eicker für Hain (83.), doch Haibach verteidigte den Vorsprung und festigte Rang vier.

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
2
2

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer in Dampfach. Die FT Schweinfurt führte lange durch Treffer von Tyrell Walton (35.) und Dominik Popp (77.) mit 2:0, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zurückkamen. Simon Roppelt verwandelte einen Foulelfmeter zum Anschluss (83.), sah später jedoch die Rote Karte (89.). In der zehnten Minute der Nachspielzeit gelang Leon Heppt per Elfmeter dennoch der Ausgleich zum 2:2.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
2
1
Abpfiff

Im Aschaffenburger Stadtduell setzte sich TuS 1893 Aschaffenburg-Leider mit 2:1 gegen den SV Vatan Spor Aschaffenburg durch. Zunächst traf Lukas Imgrund für die Gäste (27.), doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Ionut Badea (71.) nutzten die Hausherren ihre Überzahl. Philipp Zschirpe glich aus (73.), Arwed Kellner erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer (86.).

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
3
1

Für eine der größten Überraschungen sorgte Schlusslicht ASV Rimpar mit einem 3:1-Erfolg gegen den TSV Eisingen. Die Gastgeber starteten furios: Felix Deißenberger traf bereits in der vierten Minute, Christian Kuhn erhöhte kurz darauf (10.). Zwar verkürzte Jannis Thein per Foulelfmeter (47.), doch Sandro Kramosch stellte ebenfalls vom Punkt den alten Abstand wieder her (57.).

Die Partie wurde zunehmend hitziger: Gleich drei Eisinger Spieler sahen Gelb-Rot – Hannes Schöner (32.), Laurin Thein (66.) und Fabio Volderauer (83.) – sodass die Gäste die Partie am Ende nur noch zu acht beendeten.