Rote Karten, späte Tore, Derbysiege - Die Geschichten vom Wochenende

Am Freitagabend zückten die Schiedsrichter gleich mehrere rote Karten. Im Regionalliga-Spiel zwischen Hertha II und Halle flog der Berliner Berk Inaler mit gelb-rot vom Platz, im Oberliga-Duell zwischen Tasmania und Mahlsdorf sah Rici Bokake-Befonga ebenfalls die Ampelkarte. Im Spiel des BFC Preussen II gegen Stern Britz mussten gleich zwei Spieler vorzeitig duschen gehen. Zunächst traf es Preussens Lukas Kohlmann, später dann Sterns Benis Leci. Beim 1. FC Novi Pazar sah Muhammed Lamin Conteh im Spiel gegen den SSC Südwest die rote Karte. Die bekam später auch Ali Bilal vom FSV Spandauer Kickers II in der Partie gegen den BSV 1892 II vor die Nase gehalten.

Der BFC Meteor überrollte am Freitagabend den BSV Al-Dersimspor in der Landesliga St. 1. Beim 9:1-Erfolg stach Simon Böhm nochmal besonders heraus, der mit seinen Saisontoren 11, 12, 13 und 14 maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug. Meteor unterstrich damit noch einmal die vorhandenen Aufstiegsambitionen.

Breitkreuz trifft und vergibt

Der BFC Preussen gewann am Samstag das Berliner Oberliga-Duell gegen Tennis Borussia klar mit 4:0. Schon früh brachte Patrick Breitkreuz den Tabellenzweiten auf die Siegerstraße. Er traf in der 6. Minute zum 1:0, legte in der 13. Minute per Kopf das 2:0 nach. Nach einer guten halben Stunde stand Breitkreuz wieder im Mittelpunkt. Dieses Mal allerdings weil er einen Elfmeter verschoss. Dem Spiel seines Teams schadete es jedoch nicht weiter.

Last-Minute-Gegentor kostet Staaken Punkte

Der SC Staaken hat am Wochenende im Kellerduell beim FSV Optik Rathenow gespielt. Dabei gerieten die Berliner früh in Rückstand, drehten die Partie jedoch zu Beginn der zweiten Halbzeit und sahen dann lange wie der Sieger aus. Doch in der 6. Minute der Nachspielzeit glich Rathenow zum 2:2 aus. Staaken bleibt damit 14. und verpasst wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Derbysieger

Borussia Pankow ist Derbysieger! Der Bezirksligist gewann das Duell gegen Concordia Wilhelmsruh am Ende klar mit 4:0. Auch tabellarisch war der Dreier immens wichtig. Borussia Pankow sprang an CW vorbei auf Rang 12 und hat nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Nichtantritt

Die 3. Mannschaft des SV Empor Berlin ist am Samstagnachmittag nicht gegen Stern Kaulsdorf angetreten. Grund hierfür waren personelle Engpässe. Dem Team aus dem Prenzlauer Berg fehlen immer wieder zahlreiche Spieler. Für die Partie gegen den Tabellenzweiten wären zwar einige aus langen (Verletzungs-)Pausen zurückgekehrt, doch von den elf zur Verfügung stehenden Spielern hätten einige dann auch keine 90 Minuten gehen können.

Abbruch - Rettungswagen im Einsatz

Die Partie des SSC Teutonia II gegen den Friedrichshagener SV musste vorzeitig beendet werden. Nach einem Foulspiel, in dessen Folge ein Spieler lange behandelt wurde und schließlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste, wurde das Spiel abgebrochen. Die Partie soll am 01. April wiederholt werden.