Rote Karten im Amateurfußball: So lang können Sperren sein Wie lange eine Sperre nach einer roten Karte im Amateurfußball ausfallen kann, erklärt FuPa Niederrhein in diesem Erklärtext für Nordrhein-Westfalen. von André Nückel · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Wie lange Sperren dauern. – Foto: IMAGO IMAGES

Für wie viele Spiele kann ein Spieler nach einer roten Karte im Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eigentlich gesperrt werden? Diese Frage beantwortet FuPa Niederrhein in diesem Erklärtext für den Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen. Der WDFV bündelt die Fußballverbände Mittelrhein, Niederrhein sowie Westfalen und definiert in seiner Rechts- und Verfahrensordnung eine Sperre von bis zu acht Jahren.

FuPa Niederrhein hat die Rechts- und Verfahrensordnung (kurz: RuVO) in einem eigenen Artikel vorgestellt; vorzugsweise geht es hier um die Sperren und Strafen für Spielerinnen, Spieler (ab hier nur noch Spieler) und Vereine, die sich bei Fehlverhalten von Spielern und Zuschauern ebenfalls strafbar machen können. Doch da die spannenden Passagen recht lang sind, gibt es in diesem Artikel den klaren Schwerpunkt auf die reine Sperrzeit nach einem Platzverweis. Nach Platzverweis sind Spieler automatisch gesperrt In Nordrhein-Westfalen gilt, dass Spieler nach einem Platzverweis automatisch gesperrt sind (RuVO Paragraph 8). Bei einer gelb-roten Karte ist die Sperre bekanntlich auf ein Spiel begrenzt, bei einer normalen roten Karte wird die Sperre automatisch auf zwei Spiele angesetzt. Das Sportgericht und/oder die Staffelleitung können die Sperren aber auch auf ein Spiel reduzieren oder entsprechend höher ansetzen.

Rote Karte - Sperre von einem Spiel bis zu acht Jahren möglich Der Paragraph 9 ist für die Kicker der wahrscheinlich interessanteste, weil die RuVO an dieser Stelle erklärt, welche Sperren bei Platzverweisen auf einen Übeltäter zukommen können. Wie erwähnt, gibt es nach einer roten Karte automatisch eine Sperre von zwei Spielen, die im besten Fall auf ein Spiel reduziert werden kann. Allerdings gibt es natürlich auch noch die andere Möglichkeit, dass Sperren drastisch angezogen werden können. Hierzu definiert der WDFV im Wortlaut: "(1) Gegen Spieler sind bei sportlichen Vergehen vor, während oder nach dem Spiel folgende Strafen zu verhängen: