Rote Karten, Gegentore, Abstiegskampf: "Wäre mehr möglich gewesen" Schwarz-Weiß Köln belegt nur dank des besseren Torverhältnisses eine Nichtabstiegsplatz – Top-Torjäger wechselt in die Landesliga Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 1 SC SW Köln Sven Müller

Die nackten Zahlen lassen wenig Spielraum für Schönfärberei. Schwarz-Weiß Köln überwintert zwar knapp über dem Strich, doch Gegentore, Platzverweise und fehlende Konstanz haben die Hinrunde geprägt. Trainer Sven Müller spricht über Defizite im Defensivverhalten und dem Spiel gegen den Ball. Gleichzeitig weiß der Coach, dass die Mannschaft mehr kann, als es die Tabelle derzeit zeigt. Die Rückrunde beginnt für Schwarz-Weiß mit Spielen, die früh über Richtung und Selbstvertrauen entscheiden können.

Mit elf Punkten aus 15 Spielen belegt das dem von Sven Müller, der zusamme mit Pascal Frere das Trainer-Duo bildet, lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Nichtabstiegsplatz. Die nackten Zahlen verdeutlichen die Problemlage: 43 Gegentore bedeuten die zweitschwächste Defensive der Liga, hinzu kommen acht Platzverweise – kein anderes Team in den vier Bezirksligen hat in der Vorrunde so häufig 'Rot' sehen. Dabei deutete der Saisonverlauf zwischenzeitlich an, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. „Die Vorrunde war insgesamt sehr wechselhaft. Wir hatten im Herbst eine etwas bessere Phase, in der man gesehen hat, wozu die Mannschaft grundsätzlich in der Lage ist“, sagt Müller mit Blick auf die Wochen von Anfang Oktober bis Anfang November, in denen Schwarz-Weiß sieben Punkte sammelte. Der erhoffte nachhaltige Aufschwung blieb jedoch aus. „Leider ist es uns danach nicht gelungen, diese Konstanz über einen längeren Zeitraum zu halten. Zu oft haben wir gute Leistungen nicht bestätigt oder uns durch kleine Fehler selbst um Punkte gebracht“, so der Coach. Tabellenplatz und Punktestand seien daher folgerichtig, auch wenn „deutlich mehr möglich gewesen wäre“.

43 Gegentore: "Das braucht man nicht schönzureden" Besonders ins Auge fällt die defensive Anfälligkeit. Müller spricht das Thema offen an: „43 Gegentore sind natürlich zu viel, das braucht man nicht schönzureden.“ Dabei gehe es nicht nur um die letzte Linie. „Das ist aber kein reines Thema der Abwehrreihe, sondern betrifft unser gesamtes Spiel gegen den Ball“, erklärt er. Zu häufig habe man Gegentreffer nach individuellen Fehlern oder fehlender Abstimmung kassiert. In der Wintervorbereitung soll genau dort angesetzt werden. „Daran werden und müssen wir arbeiten – defensive Stabilität ist ein klarer Schwerpunkt für die Rückrunde.“ Ein weiteres Problem war in der Hinrunde die Disziplin. Acht Platzverweise – jeweils glatt rot – in 15 Spielen sind ein außergewöhnlich hoher Wert und haben Schwarz-Weiß immer wieder geschwächt. Auch wenn Müller das Thema im Interview nicht explizit vertieft, ist klar: Ohne personelle Überzahl des Gegners werden Punkte im Abstiegskampf deutlich wahrscheinlicher.