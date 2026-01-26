Rote Karten, Gegentore, Abstiegskampf: "Wäre mehr möglich gewesen"

Mit elf Punkten aus 15 Spielen belegt das dem von Sven Müller, der zusamme mit Pascal Frere das Trainer-Duo bildet, lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Nichtabstiegsplatz. Die nackten Zahlen verdeutlichen die Problemlage: 43 Gegentore bedeuten die zweitschwächste Defensive der Liga, hinzu kommen acht Platzverweise – kein anderes Team in den vier Bezirksligen hat in der Vorrunde so häufig 'Rot' sehen.
Dabei deutete der Saisonverlauf zwischenzeitlich an, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. „Die Vorrunde war insgesamt sehr wechselhaft. Wir hatten im Herbst eine etwas bessere Phase, in der man gesehen hat, wozu die Mannschaft grundsätzlich in der Lage ist“, sagt Müller mit Blick auf die Wochen von Anfang Oktober bis Anfang November, in denen Schwarz-Weiß sieben Punkte sammelte. Der erhoffte nachhaltige Aufschwung blieb jedoch aus. „Leider ist es uns danach nicht gelungen, diese Konstanz über einen längeren Zeitraum zu halten. Zu oft haben wir gute Leistungen nicht bestätigt oder uns durch kleine Fehler selbst um Punkte gebracht“, so der Coach. Tabellenplatz und Punktestand seien daher folgerichtig, auch wenn „deutlich mehr möglich gewesen wäre“.
Besonders ins Auge fällt die defensive Anfälligkeit. Müller spricht das Thema offen an: „43 Gegentore sind natürlich zu viel, das braucht man nicht schönzureden.“ Dabei gehe es nicht nur um die letzte Linie. „Das ist aber kein reines Thema der Abwehrreihe, sondern betrifft unser gesamtes Spiel gegen den Ball“, erklärt er. Zu häufig habe man Gegentreffer nach individuellen Fehlern oder fehlender Abstimmung kassiert. In der Wintervorbereitung soll genau dort angesetzt werden. „Daran werden und müssen wir arbeiten – defensive Stabilität ist ein klarer Schwerpunkt für die Rückrunde.“
Ein weiteres Problem war in der Hinrunde die Disziplin. Acht Platzverweise – jeweils glatt rot – in 15 Spielen sind ein außergewöhnlich hoher Wert und haben Schwarz-Weiß immer wieder geschwächt. Auch wenn Müller das Thema im Interview nicht explizit vertieft, ist klar: Ohne personelle Überzahl des Gegners werden Punkte im Abstiegskampf deutlich wahrscheinlicher.
Zum Start in die Rückrunde wartet direkt ein richtungsweisendes Programm. Mit Frielingsdorf und Bergfried trifft Schwarz-Weiß Köln auf zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Müller misst diesen Partien große Bedeutung bei. „Der Start in die Rückrunde wird extrem wichtig“, sagt er und warnt zugleich vor falscher Sicherheit. „Das sind keineswegs leichte Spiele. Im Gegenteil: Diese Mannschaften kämpfen um jeden Punkt.“ Für sein Team gehe es darum, von Beginn an präsent zu sein und sich schnell ein positives Gefühl zu erarbeiten. „Ein guter Start kann enorm viel Selbstvertrauen geben.“
Mit Ricky Fritzen, dem torgefährlichsten Spieler der vergangenen eineinhalb Jahre, hat man einen schwerwiegenden Winterabgang zu verzeichnen. Müller bleibt dennoch gelassen. „Den Abgang von Ricky werden wir auffangen, da mache ich mir keine Sorgen“, betont er. Für ihn stehe stets die Mannschaft im Vordergrund. „Ich habe ein Team noch nie über einen einzelnen Spieler definiert. Auf dem Platz stehen elf Mann, die gemeinsam über Erfolg und Misserfolg entscheiden.“ Auch ohne Fritzen habe man in der Hinrunde gepunktet – und das solle auch in der Rückrunde gelingen.
Ob es personell noch Veränderungen geben wird, lässt Müller offen. „Wir halten die Augen offen, wollen aber nichts erzwingen“, erklärt er. Entscheidend sei, dass die vorhandenen Spieler Verantwortung übernehmen und enger zusammenrücken. Genau darin liegt für Schwarz-Weiß Köln der Schlüssel, um die klar benannten Baustellen anzugehen und den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu gestalten.