Rote Karte, Zittern, Starkes Finish

– Foto: Janine Volbert

Auf der einen Seite der Tabellenfünfte, der sich aller Sorgen entledigt weiß und auf der anderen Seite ein abstiegsbedrohter Traditionsverein, der als Tabellendreizehnter nur knapp über dem ominösen Strich steht. Und genau darin lag die Brisanz der Begegnung. Gera musste auf Gedeih und Verderb um wichtige Punkte kämpfen und Neustadt wollte, als Favorit, seine Heimstärke dagegen setzen. Es war klar das Duell wird im Kopf entschieden...

Die erste Hälfte ist schnell erzählt. Gera stand tief in der eigenen Hälfte und versuchte mit schnellen Nadelstichen ihre Chancen. Neustadt machte das Spiel um das Abwehrbollwerk der Wismut herum und suchte Lücken, die zunächst rar gesät waren. Josia Walther prüft den alten Torwartfuchs Haase mit einem sattem Schuss, aber der Keeper ist mit der Fussabwehr zur Stelle und auch der zweite Versuch sitzt nicht (11.). Die Gäste kommen mit langem Ball auf Bammler, aber Jason Nater ist im 1 vs. 1 mit einer glänzenden Parade zur Stelle (13.). Klare Torgelegenheiten blieben Mangelware. Gera stand dicht gestaffelt und Neustadt fand zunächst keine Mittel das Bollwerk zu knacken. Gefährlich waren die Hausherren zumeist durch Standards. Erst scheitert Felix Künzel per Kopf an Haase nach der Ecke (31.), dann verzieht Seidel am 2. Pfosten nur knapp (38.). Die beste Möglichkeit der 1. Hälfte hat dann Elia Walther, aber sein Versuch landet am Pfosten (42.).

Neustadts Trainer warnte im Vorhinein und fordert äußerste Fokussierung auf die eigenen Stärken über die gesamte Spielzeit. Nach der Trainingsverletzung von Stammtorhüter und ehemaligen Wismut-Akteur Maximilian Paul, musste A-Junior Jason Nater seinen Platz zwischen den Pfosten einnehmen und hat seine Feuerprobe mit Bravur bestanden. Und so war es dann auch auf dem Rasenplatz, der erstmals in der Rückrunde vor einer größeren Kulisse bespielt wurde.

So ging es in die Kabine und man musste sich auf ein Geduldsspiel in der 2. Hälfte einstellen. Diese begann dann aber furios, als ein langer Ball von Hoffmann über die aufgerückte Abwehr der Hausherren den schnellen Nori findet, der kurz und schmerzlos ins lange Eck vollendet (0:1, 48.). Das war wie ein Weckruf für die Blau-Weißen. Erst wird Elia Walther von seinem Bruder geschickt, der den vermeintlichen Ausgleich erzielt, aber Schiedsrichter Phillip Linke hat eine Regelwidrigkeit im Vorhinein erkannt, so das der Treffer keine Anerkennung fand (51.). Peter Wittwers' Versuch hat zu wenig Druck hinter dem Ball. Jetzt drückten die Orlastädter die Wismut weit in die eigene Hälfte und erhöhten nochmals die Schlagzahl. Pingpong in der Hintermannschaft der Wismut, aber weder Peter Wittwer noch Robin Engler bringen aus Nahdistanz den Ball über die Linie, das bleibt dann Felix Künzel vorbehalten, der den Ausgleich erzielt (1:1, 63.). Luca Schumann prüft Haase aus 16 Metern (75.). Dann war es doch soweit Franz Wietasch setzt Elia Walther in Szene, dessen Flanke erneut den Kopf von Felix Künzel findet, der die Führung herausschießt (2:1, 76.). Die Wismut-Kicker gaben sich aber nicht geschlagen und können zurückschlagen. Auf der rechten Seite wird Grabs geschickt, dessen Ablage Kiessling ins Eck schmettert (2:2, 79.). Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Zehn Minuten blieben den Hausherren noch einen weiteren Heimsieg auf das Tableau zu schreiben. Soviel war aber nicht nötig. Mit dem nächsten Eckball kommt das Spielgerät an den zweiten Pfosten, wo Luca Schumann den Ball zur Führung in die Maschen befördert (3:2, 81.). Luca Schumann wird kurz darauf zur tragischen Figur, als er im Laufduell zwar den Ball spielt und dabei im Zweikamnpf Kießling zu Fall kommt. Der ansonsten souveräne Schiedsrichter Phillip Linke entscheidet auf Notbremse und zückt den „Roten Karton“ (84.). In der Schlussphase hat dann Wismut erneut mit Kießling den Ausgleich auf dem Fuß, aber sein Heber geht über Keeper und Querbalken hinweg (90.+3). Aber auch die Orlastädter haben mit Jonas Wahl, der an Haase im kurzen Eck scheitert (90.+1,) und Felix Künzel der mit seinem Geschoss Keeper Haase zu einer Glanztat zwingt (90.+4) die Möglichkeit alles klar zur machen.

Fazit: So bleib es an der Orla mit dem knappen aber völlig verdientem Sieg und es geht am kommenden Freitag mit breiter Brust in den Fasanengarten in die Kreisstadt zum echten Derby im Saale-Orla Kreis.