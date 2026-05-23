Rote Karte, Verlängerung, Dadashov tragisch: Altglienicke schlägt BFC

Torhüter Luis Zwick war Man of the Match für die VSG Altglienicke. – Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke ist Berliner Pokalsieger! In einem teils kuriosen Endspiel siegte der Regionalligist gegen den Ligakontrahenten BFC Dynamo. Aber von vorn: Die VSG startete griffiger und aktiver ins Spiel, wurde bei der ersten Unaufmerksamkeit in der Defensive aber prompt bestraft. Altglienicke bekam den Ball im eigenen Strafraum nicht geklärt. Ivan Knezevic nutzte das und brachte den BFC früh in Führung. Im Anschluss wurde die Partie etwas offener. Die klareren Chancen aber hatte Altglienicke. Nachdem Tim Rieder der vermeintliche Ausgleich wegen Abseits in der 39. Minute aberkannt wurde, glich Sidney Mohamed Sylla quasi mit dem Pausenpfiff aus.

Im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild wie im Ersten. Altglienicke etwas besser, doch wieder ist es der BFC, der für den ersten großen Akzent dieser Halbzeit sorgt. Und für einen kuriosen und tragischen Moment zugleich. Nach Foul von Dominik Schickersinsky zeigte Schiedsrichter Sven Schröder auf den Punkt. Der BFC wechselte extra für diesen Strafstoß Rufat Dadashov an. Doch der Torjäger scheiterte mit seinem ersten Ballkontakt an Luis Zwick und vergab. Der Schlussmann der VSG konnte sich im Anschluss weitere Male auszeichnen. Auf der anderen Seite rettete die Latte für den BFC bei einem wuchtigen Kopfball von Jonas Nietfeld. Dann flog Altglienickes Mehmet Ibrahimi mit gelb-rot vom Platz. Doch zunächst passierte nichts weiter und so ging es in die Verlängerung, in der der BFC trotz einem Mann mehr nicht wirklich dominanter wurde.

Und das Tor schoss die VSG. Nach Flanke von der rechten Seite köpfte Jonas Nietfeld Altglienicke in Führung. Die verteidigte das Team von Trainer Dan Twardzik schließlich bis zum Ende, hätte durch Nikos Zografakis gar den Deckel drauf machen können.