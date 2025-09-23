Rote Karte und Eigentor: Ugoalas bitterer Nachmittag

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat beim Heeslinger SC einen hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg gefeiert und bleibt dem Spitzenreiter Atlas Delmenhorst in der Oberliga Niedersachsen dicht auf den Fersen. In einer intensiven Begegnung mit zwei Führungswechseln, einem Eigentor und einem Platzverweis zeigte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic vor allem in Unterzahl eine bemerkenswerte Moral.

Bereits nach sechs Minuten geriet Germania durch ein Eigentor von Emmanuel Ugoala in Rückstand. Der Egestorfer Innenverteidiger lenkte eine Hereingabe unglücklich ins eigene Netz. Die Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Gean Rodrigo Baumgratz, genannt Tigrinho, glich in der 19. Minute aus und traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut – diesmal nach einem schnellen Umschaltmoment zur 2:1-Pausenführung für die Gäste.

Der zweite Durchgang begann aus Egestorfer Sicht mit einem Rückschlag: Ugoala wurde in der 50. Minute nach einem Foulspiel mit Rot des Feldes verwiesen. Heeslingen nutzte die Überzahl nur wenige Minuten später. Erik Köhler traf zum 2:2-Ausgleich (54.).

Besovic reagierte auf die neue Spielsituation mit taktischen Umstellungen, brachte frische Kräfte – und hatte erneut das richtige Gespür: Der eingewechselte Hannes Milan sorgte in der 76. Minute nach einem Konter für das 3:2 und damit für die Entscheidung. In der Schlussphase beschränkten sich die Gäste aufs Verteidigen und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit nun 16 Punkten aus sieben Spielen bleibt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder auf Rang zwei, einen Zähler hinter Tabellenführer Atlas Delmenhorst. Heeslingen rutscht nach der zweiten Saisonniederlage auf Platz sechs ab.

Heeslinger SC – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 2:3

Heeslinger SC: Jeroen Gies, Tjade Svend Motzkus, Lennard Martens, Maximilian Köhnken, Jarno Böntgen, Oliver Warnke, Tom Trebin (81. Wolfgang Pesch), Darvin Stüve, Erik Köhler (73. Noel Lohmann), Terry Becker, Phillip Wilkens (73. Tim Marschollek) - Trainer: Malte Bösch

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek, Erblin Thaqi, Martin Ofori (66. Eiliko Möller), Jonas Lübke, Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Pino Ballerstedt, Nick Bode (52. Bastian Kamkaing Kamole), Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (75. Hannes Milan), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Leon Kocherscheid (Wolfsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Emmanuel Chukwuebuka Ugoala (6. Eigentor), 1:1 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (19.), 1:2 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (45.+3), 2:2 Erik Köhler (54.), 2:3 Hannes Milan (76.)

Rot: Emmanuel Chukwuebuka Ugoala (50./1. FC Germania Egestorf-Langreder/Foul)