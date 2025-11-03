Rote Karte und ausgelassene Chancen

Der TSV Wetschen hat in der Oberliga Niedersachsen die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Beim FC Verden 04 unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann am Sonntag mit 1:3 (0:2). Trotz einer kämpferischen Vorstellung verhinderten individuelle Fehler, ein früher Rückstand und ein umstrittener Platzverweis ein besseres Ergebnis.
Vor 414 Zuschauern begann der TSV ordentlich, doch ein Ballverlust im Mittelfeld brachte die Gastgeber früh in Führung: Jonas Austermann überwand Wetschens Torwart Lars Goebel mit einem feinen Lupfer zum 1:0 (11.). In der 36. Minute erhöhte Dennis Hoins mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern auf 2:0.
Pfostenpech und umstrittene Rote Karte
Wetschen hatte dennoch Chancen, zurück ins Spiel zu finden. Sowohl Julian Fehse als auch Lennart Bors trafen kurz vor der Pause nur den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel blieb der TSV bemüht, ehe eine kuriose Szene in der 71. Minute die Partie vorentschied: Der gerade eingewechselte Phil Schwierking wurde nach einem Zweikampf mit Bastian Reiners wegen einer vermeintlichen Notbremse vom Platz gestellt. Zudem entschied Schiedsrichterin Celina-Sophie Böhm auf Elfmeter – eine Entscheidung, die für Kopfschütteln sorgte.
Trainer Artur Zimmermann sprach anschließend von einer „harten Doppelbestrafung“: „Beide Spieler ziehen, das war kein klares Foul. Dass es dafür auch noch Rot gibt, ist schwer nachvollziehbar.“ Der fällige Strafstoß von Lukas Muszong ging über das Tor, doch nur wenig später sorgte erneut Dennis Hoins mit seinem zweiten Treffer (61.) für das 3:0.
Kürble mit dem Ehrentreffer
In der Schlussphase gelang dem TSV Wetschen zumindest noch Ergebniskosmetik: Nach einem missglückten Rückpass der Verdener nutzte Philip Kürble die Gelegenheit und traf zum 1:3-Endstand (86.).
Zimmermann zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch: „Wir haben zu einfache Fehler gemacht und waren in entscheidenden Momenten nicht clever genug. Verden hat unsere Nachlässigkeiten eiskalt bestraft.“
Mit elf Punkten aus 13 Spielen steht der TSV Wetschen weiterhin im Tabellenkeller. Am kommenden Wochenende wartet das Derby gegen den BSV Rehden – eine Begegnung, in der der Aufsteiger dringend wieder punkten will.
FC Verden 04 – TSV Wetschen 3:1
FC Verden 04: Tim-Liam Freund, Jannis Niestädt, Phil Sarrasch, Maximilian Jäger, Jerrit Lindhorst, Piet Freiberg, Jalte Finnjan Röpe, Lukas Muszong, Jonas Austermann, Dennis Hoins, Bastian Reiners - Trainer: Tim Ebersbach
TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer, Lennart Kruse (69. Phil Schwierking), Finn Raskopp, Timo Hibbeler, Kyrylo Kozin (46. Philip-Pascal Kürble), Julian Fehse (69. Claas Langhorst), Lennart Greifenberg, Aljoscha Wilms, Lennart Bors (84. Tamino Köhler), Moritz Raskopp (76. Lukas Heyer) - Trainer: Artur Zimmermann
Schiedsrichter: Celina-Sophie Böhm - Zuschauer: 414
Tore: 1:0 Jonas Austermann (11.), 2:0 Dennis Hoins (36.), 3:0 Dennis Hoins (61.), 3:1 Philip-Pascal Kürble (86.)
Rot: Phil Schwierking (71./TSV Wetschen/)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Muszong (FC Verden 04) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (75.).