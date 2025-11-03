Rote Karte und ausgelassene Chancen

– Foto: Sascha Drenth

Der TSV Wetschen hat in der Oberliga Niedersachsen die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Beim FC Verden 04 unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann am Sonntag mit 1:3 (0:2). Trotz einer kämpferischen Vorstellung verhinderten individuelle Fehler, ein früher Rückstand und ein umstrittener Platzverweis ein besseres Ergebnis.

Vor 414 Zuschauern begann der TSV ordentlich, doch ein Ballverlust im Mittelfeld brachte die Gastgeber früh in Führung: Jonas Austermann überwand Wetschens Torwart Lars Goebel mit einem feinen Lupfer zum 1:0 (11.). In der 36. Minute erhöhte Dennis Hoins mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern auf 2:0. Pfostenpech und umstrittene Rote Karte

Wetschen hatte dennoch Chancen, zurück ins Spiel zu finden. Sowohl Julian Fehse als auch Lennart Bors trafen kurz vor der Pause nur den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel blieb der TSV bemüht, ehe eine kuriose Szene in der 71. Minute die Partie vorentschied: Der gerade eingewechselte Phil Schwierking wurde nach einem Zweikampf mit Bastian Reiners wegen einer vermeintlichen Notbremse vom Platz gestellt. Zudem entschied Schiedsrichterin Celina-Sophie Böhm auf Elfmeter – eine Entscheidung, die für Kopfschütteln sorgte.

Gestern, 14:00 Uhr FC Verden 04 FC Verden TSV Wetschen Wetschen 3 1 Abpfiff Trainer Artur Zimmermann sprach anschließend von einer „harten Doppelbestrafung“: „Beide Spieler ziehen, das war kein klares Foul. Dass es dafür auch noch Rot gibt, ist schwer nachvollziehbar.“ Der fällige Strafstoß von Lukas Muszong ging über das Tor, doch nur wenig später sorgte erneut Dennis Hoins mit seinem zweiten Treffer (61.) für das 3:0.