Rote Karte und 50-Meter-Traumtor: Schalding trotzt allen Widerständen!

Wie in Kirchanschöring im November des vergangenen Jahres dürfen die Spieler des SV Schalding-Heining sich auch in Geretsried über einen 1:0-Auswärtserfolg freuen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Schalding-Heining hat die 30-Punkte-Marke geknackt! Trotz einer frühen, höchst umstrittenen roten Karte gegen Manuel Mörtlbauer erkämpften sich die „Grün-Weißen“ einen leidenschaftlichen 1:0-Auswärtssieg beim TuS Geretsried. Den entscheidenden Moment lieferte Fabian Schnabel mit einem Geistesblitz aus 50 Metern.

Die Vorzeichen für den SVS standen unter keinem guten Stern. Nach nicht einmal 15 Minuten musste Manuel Mörtlbauer vorzeitig unter die Dusche. Der Unparteiische wertete ein aus Schaldinger Sicht normales Zweikampfverhalten als gestrecktes Bein. Eine Entscheidung, die bei den SVS-Anhängern auf großes Unverständnis stieß – schließlich hätte ihnen zufolge Mörtlbauer den Ball sauber gespielt.

Doch die "Grün-Weißen" reagierten mit einer Trotzreaktion, die ihresgleichen suchte. In der 31. Minute bewies Fabian Schnabel hellwache Sinne: Er erkannte auf Höhe der Mittellinie, dass der gegnerische Keeper zu weit vor seinem Kasten stand - und zog einfach ab. Der Ball segelte über stolze 50 Meter hinweg in das Geretsrieder Gehäuse zur 0:1-Führung für die Passauer Vorstädter.

Mit der Führung im Rücken präsentierte sich die Köck-Elf als Einheit. Defensiv standen die Gäste bärenstark und ließen – abgesehen von einem Pfostentreffer des Aufsteigers – kaum etwas anbrennen.

In der Schlussphase wurde es noch einmal brenzlig, als Geretsried alles nach vorne warf. Doch die Schaldinger gaben alles - und verteidigten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Ein hart erkämpfter wie verdienter Auswärtssieg für Gallmaier, Moser, Tanzer & Co., die damit nahtlos an die gute Leistung aus dem Spiel gegen die "kleinen Löwen" anknüpfen konnten.