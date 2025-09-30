Rote Karte stoppt Zweitplatzierten – Opara weiter vorn

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2024/25. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mike Opara vom VfB Forstinning thront weiter an der Spitze. Beim 27-Jährigen läuft's in dieser Saison rund. In elf Spielen erzielte er bereits elf Treffer und bereitete etliche vor. Aktuell wird seine wöchentliche Torausbeute zwar geringer, aber der Abstand zu den Konkurrenten hat sich nicht verringert. Auch dank ihm ist der Landesliga-Absteiger ungeschlagener Tabellenführer. Der VfB stellt nicht nur die beste Offensive, sondern auch die beste Defensive der Liga.

Auf Opara's Fersen ist gleich ein Trio. Einer davon ist weiterhin Leon Eicher. Der Torjäger des TSV Dorfen traf zuletzt beim 4:2-Sieg des TSV gegen den SB Rosenheim zur 1:0-Führung. Neben ihm finden sich in der Torjägerliste auch Maximilian Hotz vom TSV Zorneding und Josef Sontheim vom SV Miesbach auf dem zweiten Rang. Hotz war in sechs Spielen am Stück erfolgreich, musste aber in der vergangenen Partie mit einer roten Karte frühzeitig und torlos runter. Seine Sperre könnte ihn erstmal zurückfallen lassen.

Josef Sontheim ist in dieser Saison noch nicht der absolute Torjäger, wie er es in der Vor-Saison war, trotzdem ist auf ihn immer wieder Verlass. Seine 30-Tore aus der Vor-Saison könnten für ihn in dieser Saison aber schwer sein zu verbessern.