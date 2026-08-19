Rote Karte nach Torjubel sorgt für Aufregung in der Bayernliga Nord

Tor-Spektakel mit Zündstoff: Der Würzburger FV hat sich in einer geladenen Bayernliga-Partie knapp mit 3:2 gegen den TSV Neudrossenfeld durchgesetzt. Ein Torjubel und die damit verbundene Rote Karte sorgen im Anschluss für Aufregung.
Auf dem heimischen Rasen erwischten die Hausherren einen Traumstart. Tim Herbert per Doppelpack (18., 23.) und Dennie Michel (35.) schraubten das Ergebnis früh auf 3:0. „Insgesamt haben wir hochverdient gewonnen, auch wenn am Schluss vielleicht etwas Glück dabei war“, bilanzierte Schäffer, für den die Partie nach der deutlichen Führung immer ruppiger wurde.
Für die umstrittene Szene sorgte Neudrossenfelds Rückkehrer Fardin Rabet. Unmittelbar nach seinem Anschlusstreffer zum 1:3 (42.) sah der Torschütze die Rote Karte (43.). Wie Schäffer erfuhr, soll der Schiedsrichter-Assistent auf der Tribünenseite ein Fehlverhalten beim Jubel in Richtung der Heimtribüne angezeigt und dem Unparteiischen gemeldet haben.„Ich selbst bin auf der anderen Seite gestanden und habe erst durch die Rote Karte gemerkt, dass etwas vorgefallen ist.“ Im Anschluss hätten ihm auch neutrale Fans berichtet, dass Rabet wohl mit zwei ausgestreckten Mittelfingern Richtung Heimfans gejubelt habe.
Schäffer merkte zudem an: „Neudrossenfeld war undiszipliniert und hat dauernd reklamiert. So darf man sich nicht benehmen – und wenn man auf die Fairnesstabelle schaut, ist es auch nicht das erste Mal. Da muss man sich als Verein auch an die eigene Nase fassen.“
Der Sportliche Leiter des TSV Neudrossenfeld, Daniel Stöcker, zeichnet ein etwas anderes Bild. Zwar nimmt er den Spieler allgemein in die Pflicht, betont jedoch, was vorausgegangen sein soll: „Am Ende des Tages ist es so, dass er und seine Familie mehrfach von Außenstehenden aufs Übelste beleidigt wurden. Teilweise kam es wohl auch zu rassistischen Äußerungen und Gesten. An Spekulationen wer oder wie viele und was genau gesagt oder gemacht wurde, möchte ich mich nicht beteiligen.“
Für Stöcker ist aber klar: „Der Spieler reagiert nicht ohne Grund so auf ein geschossenes Tor. Fardin streitet selbst ab, den Fans den Mittelfinger gezeigt zu haben. Allgemein ist ein solches Verhalten nicht zu entschuldigen, die Reaktion erscheint aber erklärbar. Auf die Beleidigungen hat er emotional falsch reagiert.“ Auf vorhandenem Videomaterial ist der Torjubel nicht klar erkennbar.
Zu einer möglichen Provokation des Spielers äußert sich Schäffer zurückhaltend. Er glaube aber nicht, dass der Torschütze im Speziellen provoziert oder beleidigt worden ist. „Was unsere Fans singen, sind normale Fangesänge. In der Regel werden da die Kickers beleidigt. Über einzelne Sprüche in seine Richtung kann ich auch nach Rückfragen nichts sagen.“ Dementieren oder bestätigen könne er es aber nicht, so Schäffer: „Rassistische Beleidigungen kann ich mir nicht vorstellen und auf Rückfrage haben auch neutrale Fans nichts davon mitbekommen.“
Sportlich steckte Neudrossenfeld trotz Unterzahl im zweiten Durchgang keineswegs auf und verkürzte durch Cristian Fischer (73.) noch auf 3:2, die Aufholjagd kam jedoch knapp zu spät. „In der zweiten Halbzeit hatten wir die Möglichkeiten, den Deckel draufzumachen, verpassten es aber, das Spiel klar zu entscheiden“, so WFV-Trainer Christian Breunig im Anschluss. „Durch das zweite Gegentor wurde es nochmal unnötig spannend. Unterm Strich ein verdienter Heimsieg.“
Ein Heimsieg auf einem Untergrund, der beiden Teams einiges abverlangte. WFV-Vorstand Hans Schäffer machte aus den Platzverhältnissen jedenfalls kein Geheimnis: „Ich weiß nicht, ob sie besonders genervt waren wegen unserem Rasen. Der ist in einem sehr schlechten Zustand, aber wir müssen auch darauf spielen. Ich hoffe, der Rasen erholt sich mit der Zeit – aktuell spielen wir auch lieber auswärts.“
Für das Nachspiel abseits des Rasens liegt der Ball nun beim Sportgericht. Stöcker erklärt dazu das weitere Vorgehen der Gäste: „Der Schiedsrichter hat uns im Anschluss darauf hingewiesen, dass wir solche Vorfälle schon im Spiel melden müssen. Unser Spieler kannte diese Regel nicht. Wir haben jetzt eine Stellungnahme an das Sportgericht geschrieben und hoffen, dass die Gesamtumstände beim Strafmaß berücksichtigt werden.“