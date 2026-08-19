Rote Karte nach Torjubel sorgt für Aufregung in der Bayernliga Nord

Der Unparteiische zückte die Rote Karte nach dem Torjubel zum 1:3. – Foto: HMB Media/ Julien Becker

Tor-Spektakel mit Zündstoff: Der Würzburger FV hat sich in einer geladenen Bayernliga -Partie knapp mit 3:2 gegen den TSV Neudrossenfeld durchgesetzt. Ein Torjubel und die damit verbundene Rote Karte sorgen im Anschluss für Aufregung.

Für die umstrittene Szene sorgte Neudrossenfelds Rückkehrer Fardin Rabet . Unmittelbar nach seinem Anschlusstreffer zum 1:3 (42.) sah der Torschütze die Rote Karte (43.). Wie Schäffer erfuhr, soll der Schiedsrichter-Assistent auf der Tribünenseite ein Fehlverhalten beim Jubel in Richtung der Heimtribüne angezeigt und dem Unparteiischen gemeldet haben.„Ich selbst bin auf der anderen Seite gestanden und habe erst durch die Rote Karte gemerkt, dass etwas vorgefallen ist.“ Im Anschluss hätten ihm auch neutrale Fans berichtet, dass Rabet wohl mit zwei ausgestreckten Mittelfingern Richtung Heimfans gejubelt habe.

Auf dem heimischen Rasen erwischten die Hausherren einen Traumstart. Tim Herbert per Doppelpack (18., 23.) und Dennie Michel (35.) schraubten das Ergebnis früh auf 3:0. „Insgesamt haben wir hochverdient gewonnen, auch wenn am Schluss vielleicht etwas Glück dabei war“, bilanzierte Schäffer, für den die Partie nach der deutlichen Führung immer ruppiger wurde.

Schäffer merkte zudem an: „Neudrossenfeld war undiszipliniert und hat dauernd reklamiert. So darf man sich nicht benehmen – und wenn man auf die Fairnesstabelle schaut, ist es auch nicht das erste Mal. Da muss man sich als Verein auch an die eigene Nase fassen.“

Der Sportliche Leiter des TSV Neudrossenfeld, Daniel Stöcker, zeichnet ein etwas anderes Bild. Zwar nimmt er den Spieler allgemein in die Pflicht, betont jedoch, was vorausgegangen sein soll: „Am Ende des Tages ist es so, dass er und seine Familie mehrfach von Außenstehenden aufs Übelste beleidigt wurden. Teilweise kam es wohl auch zu rassistischen Äußerungen und Gesten. An Spekulationen wer oder wie viele und was genau gesagt oder gemacht wurde, möchte ich mich nicht beteiligen.“

Für Stöcker ist aber klar: „Der Spieler reagiert nicht ohne Grund so auf ein geschossenes Tor. Fardin streitet selbst ab, den Fans den Mittelfinger gezeigt zu haben. Allgemein ist ein solches Verhalten nicht zu entschuldigen, die Reaktion erscheint aber erklärbar. Auf die Beleidigungen hat er emotional falsch reagiert.“ Auf vorhandenem Videomaterial ist der Torjubel nicht klar erkennbar.

Zu einer möglichen Provokation des Spielers äußert sich Schäffer zurückhaltend. Er glaube aber nicht, dass der Torschütze im Speziellen provoziert oder beleidigt worden ist. „Was unsere Fans singen, sind normale Fangesänge. In der Regel werden da die Kickers beleidigt. Über einzelne Sprüche in seine Richtung kann ich auch nach Rückfragen nichts sagen.“ Dementieren oder bestätigen könne er es aber nicht, so Schäffer: „Rassistische Beleidigungen kann ich mir nicht vorstellen und auf Rückfrage haben auch neutrale Fans nichts davon mitbekommen.“