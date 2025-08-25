Rote Karte nach Flaschentritt ‒ TSV Grünwald gewinnt kurioses Spiel

Grünwald – Es gibt Fußballspiele, die bieten den Stoff für einen TV-Krimi in 90 Minuten Spielfilmlänge. Und dann gibt es die Geschichten, die man eigentlich als Fortsetzungsroman den Menschen erzählen muss. Genau das war der 3:2 (0:2) des TSV Grünwald beim SB Chiemgau Traunstein.

Die schlecht in die Saison gestarteten Gastgeber gingen schnell in Führung durch Michael Steinbacher (6.), und dann gab es fünf Minuten später eine Rote Karte, die unfassbare Dimensionen hatte. Julian Höllen musste verletzt raus, trat aus Frust gegen den Ersatzball, der eine Trinkflasche ins Fliegen brachte – und der Chiemgauer Domino-Day endete damit, dass die Flasche den Linienrichter im Gesicht traf. Der Schiedsrichter fand das nicht sonderlich lustig und zeigte glatt Rot.

In Überzahl hätten die Grünwalder eigentlich das Spiel drehen müssen, kassierten aber einen zweiten Treffer von Arber Tafilaj (22.). Trainer Sebastian Koch war zur Pause alles andere als zufrieden: „Wir haben uns zu viele einfache Fehler erlaubt, im Spiel mit dem Ball keine Geschwindigkeit aufgenommen, waren nicht konsequent im Abschluss und haben uns das Leben dadurch selbst schwer gemacht.“