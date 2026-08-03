Rote Karte nach Faustschlag: Bezirksliga-Spiel eskaliert

Gilching,31.07.2026, Fußball TSV Gilching- FC Kosova, Nr.3- – Foto: Andrea Jaksch

Elf Feldspieler, zwei Torhüter. Das war am Freitag alles, was aus dem großen Kader des Bezirksligisten TSV Gilching-Argelsried übrig geblieben war. So musste Trainer Christian Rodenwald vor allem bei der Besetzung der Ersatzbank improvisieren. Neben Spielern aus der zweiten Mannschaft saßen dort auch Manuel Gensheimer und Andreas Staude, die ihre aktive Karriere im Herrenbereich längst beendet haben und nur noch in der AH spielen. Umso größer war der Jubel an der Talhofstraße über den ersten Saisonsieg am zweiten Spieltag. Beim 3:1 (2:0) über den stark gestarteten Aufsteiger FC Kosova München zeigten die Gilchinger Fußballer bei ihrer Rückkehr in die heimische Kies-Arena eine insgesamt sehr reife Leistung. „Wir wussten um die Stärken des Gegners, aber auch um die Schwächen“, sagte Rodenwald.

Um die Offensivqualitäten auszuschalten, setzten die Hausherren auf Erfahrung pur. Maximilian Hölzl und Maximilian König bildeten eine sehr stabile Innenverteidigung. Im Spiel nach vorne nutzten die Gilchinger die Lücken in den Reihen der spielstarken Gäste. Youngster Marvin Vidal Chacon setzte sich bei einem Gegenangriff gleich gegen mehrere Gegenspieler durch und schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze flach ins lange Eck. Das erste Saisontor für den TSV war perfekt (22.). „Das haben wir 100-mal geübt“, sagte Rodenwald erfreut. Gleiches galt für die Gilchinger Eckenvariante kurz danach. Nach kurzer Ausführung flankte Owen Osagie auf den Kopf von Hölzl – 2:0. Auf der Gegenseite musste Neuzugang Michael Loroff nur einmal seine Torhüterklasse zeigen, indem er im direkten Duell mit einem Kosova-Angreifer siegreich blieb.