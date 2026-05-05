Rote Karte nach 60 Sekunden: Jetzendorf unterliegt Memmingen II

Der TSV Jetzendorf verlor zuhause deutlich gegen den FC Memmingen II. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Torhüter Daniel Witetschek sah bereits in der ersten Minute die rote Karte. Der TSV Jetzendorf musste fast das ganze Spiel in Unterzahl spielen.

Für den Jetzendorfer Schlussmann war die Partie gegen Memmingen zu Ende, bevor sie richtig begonnen hatte. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass geriet Witetschek unter Druck und konnte sich nur mit einem Foul helfen. Der Schiedsrichter entschied auf Notbremse – Rote Karte in der 1. Minute. „Das war natürlich eine spielentscheidende Szene“, sagte Pöllner. „90 Minuten in Unterzahl sind dann eine riesige Aufgabe.“

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Memmingen II einen bitteren Abend erlebt. Beim 0:3 (0:1) gerieten die Gastgeber früh auf die Verliererstraße – und mussten die Partie nahezu über die komplette Spielzeit in Unterzahl bestreiten. Bereits am Dienstag (19 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner mit dem Nachholspiel beim VfB Durach weiter. Nicht dabei ist dann unter anderem Torhüter Daniel Witetschek.

Der Trainer reagierte sofort. Pöllner nahm Sascha Beiz vom Feld und brachte Ersatzkeeper Jeremy Manhard. „Er hat uns in der ersten Halbzeit zwei-, dreimal richtig gut im Spiel gehalten“, so Pöllner. Dennoch gerieten die Jetzendorfer in Rückstand: In der 22. Minute traf Fabian Kroh nach einer Standardsituation zum 0:1.

Mit viel Aufwand stemmten sich die Gastgeber gegen die drohende Niederlage. Eigene Entlastung gelang aber nur selten – auch weil sich zu viele einfache Ballverluste einschlichen. „Wir waren zu unsauber“, monierte Pöllner. Sein Plan für die zweite Hälfte: Kompakt verteidigen und auf Chancen lauern.

Doch nach der Pause wurden die Jetzendorfer früh ausgebremst. In der 50. Minute erhöhte erneut Kroh per Elfmeter auf 0:2. Wenig später versuchte Pöllner, mit einem Vierfachwechsel neue Impulse zu setzen, doch die Wirkung blieb aus. Stattdessen sorgte Kenan Bajramovic in der 67. Minute mit dem 0:3 für die Entscheidung.

„Wir hätten uns das Spiel anders gewünscht, aber in unserer Situation können wir es verkraften“, sagte Pöllner. Seine Mannschaft hatte sich zuletzt den Klassenerhalt gesichert und kann die verbleibenden Spiele ohne großen Druck angehen – auch wenn ein Platz in den Top Ten weiterhin möglich ist.

Heute Nachholspiel beim VfB Durach

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt jedoch nicht. Bereits am heutigen Dienstag steht das Nachholspiel beim VfB Durach an. Der Aufstiegskandidat zählt zu den heimstärksten Teams der Liga und könnte mit einem Sieg bis auf Rang zwei springen. „Das wird eine riesenschwere Aufgabe“, sagt Pöllner.