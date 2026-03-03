Rote Karte kippt Spiel: Lehndorf unterliegt Vechelde 1:3

„Das Spiel lief eigentlich fast wie erwartet. Wir hatten sehr viel Spielkontrolle und gute Möglichkeiten“, analysierte Co-Trainer Sascha Schaumburg nach der Partie. Der Tabellenführer bestimmte weite Teile der Begegnung, ließ Ball und Gegner laufen, ohne sich jedoch frühzeitig zu belohnen.

Doch die Gäste hielten mit großem Einsatz dagegen. „Vechelde hat uns das ganze Spiel über mit viel Kampfbereitschaft das Leben schwer gemacht.“ Die Entscheidung verpasste Lehndorf beim möglichen 2:0: „Wenn wir nachlegen, bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen.“

Die Führung fiel schließlich etwas kurios: Vecheldes Keeper Lasse Flegel unterlief ein Eigentor (51.). „Relativ glücklich, aber auch verdient“, wie Schaumburg einordnete.

Stattdessen kippte die Partie binnen weniger Minuten. Oleksii Shpak traf nach einem schnellen Gegenstoß zum Ausgleich (65.), ehe Marcel Reim mit einem Doppelschlag (75., 77.) das Spiel drehte.

Zuvor hatte eine Rote Karte gegen Lehndorfs Torwart Paul-Jakob Schulze (72.) die Situation zusätzlich verschärft. „Die unglückliche Rote Karte hat dann für die endgültige Wende gesorgt“, sagte Schaumburg. Trotz Unterzahl blieb Lehndorf bemüht: „Wir haben weiterhin das Spiel gemacht – aber Vechelde die Tore.“

Am Ende zeigte sich der Co-Trainer sportlich fair:

„Somit geht das letztendlich in Ordnung, weil sich Vechelde das Spielglück hart erarbeitet hat. Glückwunsch an Vechelde.“

In der Tabelle bleibt der Lehndorfer TSV trotz der Niederlage mit 43 Punkten an der Spitze der Bezirksliga Braunschweig 2. Der Vorsprung auf die Verfolger ist weiterhin komfortabel – doch die Partie gegen Vechelde hat gezeigt, dass auch der Primus verwundbar ist, wenn Effizienz und Spielglück fehlen.