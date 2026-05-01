Rote Karte gegen Julius Buff ein Knackpunkt Mittelfeldspieler der SG Walluf sieht nach Rettungstat mit Handspiel Rot+++ In der zweiten Hälfte tütet Tabellenführer TuS Hornau das 4:1 ein und baut Führung aus. von Stephan Neumann · Heute, 06:27 Uhr · 0 Leser

Die Wallufer (in Grau-Schwarz) machten dem Favoriten lange das Leben schwer. – Foto: Marcel Lorenz

Hornau. 4:1, klingt eindeutig, doch der Heimsieg von Tabellenführer TuS Hornau, der den Vorsprung zu Verfolger RW Hadamar auf fünf Zähler anwachsen lässt, war keineswegs eine klare Sache. Klar ist aber, dass Hornau jetzt die Topposition bis zum Schluss vereidigen will. "Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen", bekräftigt Trainer Andreas Klöckner.

Dieser Artikel wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt Bestens eingestellte Wallufer machen Hornau Leben schwer TuS Hornau - SG Walluf 4:1 (1:1).- SG-Coach Matthias Dworschak hatte seine Schützlinge gut eingestellt. Sie gestatteten Hornau keine Chancen, bis Leon Krönert an SG-Keeper Jonathan Höser vorbeizog, den Ball beim Abschluss nicht optimal traf und Feldspieler Julius Buff zur Rettungstat kurz vor der Linie ansetzte. Wobei er das Spielgerät aber mit der Hand berührte. Folge: Elfmeter und Rot (32.). Krönert trat selbst an und verwandelte. In Unterzahl glich Walluf nach Vorarbeit von Jonas Dalbert (nächste Saison beim SV Gonsenheim) und Dillon Fosuhene durch Ruben Monteiro-Carvalho aus (45.).