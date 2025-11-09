Rote Karte beeinflusst das Spiel

Ein hartes Stück Arbeit lag hinter dem SV Breinig und Coach Dirk Ruhrig, bis der 2:1-Auswärtssieg beim SV Kurdistan Düren feststand. Auf schwierigem Geläuf, einem tiefen Rasen auf der Westkampfbahn, fiel es beiden Teams schwer, sich großartig durch zu kombinieren.
In den ersten 20 Minuten hatten beide Teams zwei aussichtsreiche Abschlüsse, die aber zu unpräzise waren. In der 28. Spielminute veränderte sich das Spiel grundlegend. Kurdistans Kapitän Inan Naki wurde durch einen Schlag gefoult und ging zu Boden. Im Anschluss ließ er sich provozieren und kassierte die Rote Karte. Bis zur Halbzeitpause sah man den Hausherren nicht an, dass sie ein Mann weniger waren.
Auf der linken Seite setzte sich Luca Flatten gegen zwei Gästespieler durch und kam zu Fall. Für Breinig war die Aktion doppelt bitter. Es gab Elfmeter und Niklas Mohr musste durch einen unglücklichen Abwehrversuch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den Strafstoß verwandelte Sandro Frugaborsi sicher zum 1:0 (35.), was auch die Pausenführung bedeutete.
In der Kabine nahm Coach Ruhrig für die Gäste wichtige Veränderungen vor. Er stellte das Mittelfeld auf eine Raute um und brachte Leo Engels in die Partie. Wohl dem, der solch einen Wechsel vornehmen kann. Nur sechs Minuten benötigte Breinig, um die Partie auf Sieg zu stellen. Bei beiden Treffern hatte Engels seinen Fuß im Spiel. Der Gast kam nach Ballgewinn über die rechte Seite und Engels vollendete aus kurzer Distanz zum 1:1 (47.). Wenig später schaltete der Tabellenzweite wieder gut um. Engels gab diesmal die Vorlage für den Torschützen Sulayman Dawodu (51.).
„Die Rote Karte hat das Spiel beeinflusst. Trotz des Rückstands haben wir Ruhe bewahrt. Wir haben es verpasst, das dritte Tor nachzulegen, aber Fußball ist am Ende Ergebnissport“, freute sich Ruhrig über den Erfolg und dass sein Team die ungeliebte Rasenhürde bewältigt hatte. Nach dem 2:1 sah es so aus, als wäre sein Team uneinig gewesen, ob man mehr auf Ballkontrolle oder das dritte Tor gehen sollte. So gab es wilde Phasen, als der Ball von Team zu Team hin- und herwanderte, aber auch Großchancen, bei denen sich SVK-Keeper Nisar Goraya auszeichnen konnte. „Wir waren 65 Minuten in Unterzahl und hatten die torgefährlichste Mannschaft der Liga gut unter Kontrolle. Ich ziehe den Hut vor meinen Jungs. Laufbereitschaft, Moral, Kampf, auf diesem anstrengenden Untergrund haben gestimmt. Leider stehen wir wieder mit leeren Händen da“, zollte SVK-Coach Ali Meybodi seinen Spielern seinen Respekt.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de