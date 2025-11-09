eine entscheidende Szene: Der Schiedsrichter schickt Kurdistan-Akteur Inan Naki vom Feld. – Foto: Manfred Heyne

Rote Karte beeinflusst das Spiel SV Breinig geht in Überzahl in Rückstand, gewinnt aber mit 2:1 bei Kurdistan Düren.

Ein hartes Stück Arbeit lag hinter dem SV Breinig und Coach Dirk Ruhrig, bis der 2:1-Auswärtssieg beim SV Kurdistan Düren feststand. Auf schwierigem Geläuf, einem tiefen Rasen auf der Westkampfbahn, fiel es beiden Teams schwer, sich großartig durch zu kombinieren.

In den ersten 20 Minuten hatten beide Teams zwei aussichtsreiche Abschlüsse, die aber zu unpräzise waren. In der 28. Spielminute veränderte sich das Spiel grundlegend. Kurdistans Kapitän Inan Naki wurde durch einen Schlag gefoult und ging zu Boden. Im Anschluss ließ er sich provozieren und kassierte die Rote Karte. Bis zur Halbzeitpause sah man den Hausherren nicht an, dass sie ein Mann weniger waren. Auf der linken Seite setzte sich Luca Flatten gegen zwei Gästespieler durch und kam zu Fall. Für Breinig war die Aktion doppelt bitter. Es gab Elfmeter und Niklas Mohr musste durch einen unglücklichen Abwehrversuch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den Strafstoß verwandelte Sandro Frugaborsi sicher zum 1:0 (35.), was auch die Pausenführung bedeutete.

In der Kabine nahm Coach Ruhrig für die Gäste wichtige Veränderungen vor. Er stellte das Mittelfeld auf eine Raute um und brachte Leo Engels in die Partie. Wohl dem, der solch einen Wechsel vornehmen kann. Nur sechs Minuten benötigte Breinig, um die Partie auf Sieg zu stellen. Bei beiden Treffern hatte Engels seinen Fuß im Spiel. Der Gast kam nach Ballgewinn über die rechte Seite und Engels vollendete aus kurzer Distanz zum 1:1 (47.). Wenig später schaltete der Tabellenzweite wieder gut um. Engels gab diesmal die Vorlage für den Torschützen Sulayman Dawodu (51.). Heute, 14:30 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan SV Breinig Breinig 1 2 Abpfiff