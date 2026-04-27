Rote Karte als Knackpunkt: Legefeld schlägt eiskalt zu

– Foto: Rene Heinze

Eine schwierige Phase durchlebt aktuell die VSG Union Weimar-Nord. Während die B-Junioren bereits aus dem Spielbetrieb zurückgezogen werden mussten, konnte zuletzt auch die erste Männermannschaft zweimal personell bedingt nicht antreten. Eine dritte Absage hätte die Streichung aus dem Wettbewerb sowie empfindliche Geldstrafen des Verbandes nach sich gezogen. Umso erfreulicher war es, dass die VSG im Spiel gegen die zweite Mannschaft des SV Einheit Legefeld überhaupt antreten konnte – und sogar drei Wechselspieler auf der Bank hatte.

Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams erspielten sich erste Möglichkeiten. In der 14. Minute ging jedoch Legefeld in Führung: Nach einem Durchbruch von Martin Güttig, der zunächst noch an Markus Steiner scheiterte, verwertete Stefan Simon den Abpraller per Kopf zum 0:1. In der 22. Minute bot sich der VSG die große Chance zum Ausgleich. Der ehemalige Kreisoberliga-Stürmer Marcel Koch scheiterte jedoch sowohl am starken Legefelder Schlussmann Steve Golomb als auch an einem Verteidiger. Die Szene hatte zudem einen faden Beigeschmack, da Koch beim Abschluss deutlich im Abseits stand – ein Umstand, den der Schiedsrichter nicht erkannte. Kurz vor der Halbzeit fiel dann bereits eine Vorentscheidung. Ausgerechnet einer der bis dahin auffälligsten VSG-Spieler, Dirk Telle, ließ sich zu einer Unsportlichkeit hinreißen und sah in der 43. Minute die Rote Karte. Nur zwei Minuten später erhöhte Anthony Kränert mit einer Bogenlampe – vermutlich als Flanke gedacht – auf 0:2, als der Ball im langen Eck einschlug.